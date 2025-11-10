Минфин США отменил большинство санкций для Сирии
Соединенные Штаты объявили об ослаблении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии.
США отменяют большинство торговых ограничений
Решение Минфина связано с желанием поддержать "стабильную, единую и мирную Сирию".
Как указано в документе: "США продолжат переоценку статуса Сирии как государства-спонсора терроризма".
В рамках ослабления санкций отменены большинство ограничений, предусмотренных "Законом Цезаря", действовавшими еще со времен предыдущего президентства Дональда Трампа.
При этом запреты на сделки с РФ и Ираном остаются в силе.
На 180 дней разрешено:
- передачу Сирии товаров гражданского назначения;
- передачу технологий и программного обеспечения из США;
- открытие возможностей для американских и иностранных инвестиций в восстановление страны.
Контекст и предстоящие события
Сегодня, 10 ноября, сирийский лидер Ахмед аль-Шараа встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Это первый случай визита главы Сирии в Америку.
Совет Безопасности ООН также отменил санкции против Шараа, в частности те, которые ограничивали поездки.
