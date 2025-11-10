Мінфін США скасував більшість санкцій для Сирії

Сполучені Штати оголосили про послаблення санкційного режиму та заходів експортного контролю щодо Сирії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному документі Міністерства фінансів США.

США скасовують більшість торгівельних обмежень

Рішення Мінфіну пов’язане з бажанням підтримати "стабільну, єдину і мирну Сирію".

Як зазначено в документі: "США продовжать переоцінку статусу Сирії як держави-спонсора тероризму".

У межах послаблення санкцій скасовано більшість обмежень, передбачених "Законом Цезаря", що діяли ще з часів попереднього президентства Дональда Трампа.

При цьому заборони на угоди з РФ та Іраном залишаються в силі.

На 180 днів дозволено:

  • передачу Сирії товарів цивільного призначення;
  • передачу технологій та програмного забезпечення зі США;
  • відкриття можливостей для американських та іноземних інвестицій у відновлення країни.

Контекст і майбутні події

Сьогодні, 10 листопада, сирійський лідер Ахмед аль-Шараа зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Це перший випадок візиту голови Сирії до Америки.

Рада Безпеки ООН також скасувала санкції проти Шараа, зокрема ті, що обмежували поїздки.

