Новини Сирія сформувала новий уряд
1 632 14

Радбез ООН зняв санкції з лідера Сирії перед його зустріччю з Трампом

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення зняти санкції з лідера Сирії Ахмеда аш-Шараа, який 10 листопада має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство Reuters.

Резолюцію підготували США

Резолюцію про скасування обмежень підготували Сполучені Штати. Її підтримали 14 із 15 членів Радбезу, утримався лише Китай.

Разом із аш-Шараа санкції знято також із міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

"Вашингтон протягом кількох місяців закликав членів Ради Безпеки ООН послабити санкції проти Сирії, щоб підтримати процес стабілізації та політичного діалогу", — зазначає Reuters.

Візит до США та попередні кроки

Візит сирійського лідера до Вашингтона заплановано на 10 листопада. Це буде перша поїздка керівника Сирії до Сполучених Штатів у новітній історії.

До цього часу діяли санкції ООН, що забороняли аль-Шараа виїзд за кордон.

Через це США внесли до Радбезу проєкт резолюції про скасування обмежень проти двох осіб:

  • Ахмеда аш-Шараа — чинного лідера Сирії;

  • Анаса Хаттаба — міністра внутрішніх справ країни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підписав указ про завершення дії програми санкцій, щоб допомогти Сирії стати на шлях миру та стабільності.

Топ коментарі
+12
І нікого в ООН не ковбасить скільки цей бармалей відрізав голів чи повісив людей на підйомному крані.
показати весь коментар
07.11.2025 00:34 Відповісти
+11
От це і є подвійні стандарти у всій красі.

Піночет кака - фуууу.
Апартеїд кака - фуууу.
Бойовик ІДІЛ - ювелком. Бо папка хоче.
показати весь коментар
07.11.2025 00:31 Відповісти
+2
це - "наш" бармалей, а отже - хороший:

У США появится военная база в сирийской провинции Дамаск.


За последние 2 месяца Пентагон ускорил реализацию планов, американцы провели несколько разведопераций на базе. На ВПП аэродрома даже приземлялся (совершал посадку) военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС США.

При этом два источника в Вооруженных силах Сирии рассказали Reuters, что технические переговоры были сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций. Они заверили, что Сирия «сохранит полный суверенитет» над этим объектом, подытожило СМИ.

показати весь коментар
07.11.2025 02:43 Відповісти
"всякий хто вищий той нижчого гне. дужий безсильного давить і жме"! крапка.
показати весь коментар
07.11.2025 00:53 Відповісти
всі на коліна перед накращім укладателем угод і припинятелем війн!
ну не всіх війн, а так по вибору найкращого,,,
показати весь коментар
07.11.2025 03:37 Відповісти
лайно до лайна.
показати весь коментар
07.11.2025 03:48 Відповісти
