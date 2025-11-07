Радбез ООН зняв санкції з лідера Сирії перед його зустріччю з Трампом

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення зняти санкції з лідера Сирії Ахмеда аш-Шараа, який 10 листопада має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство Reuters.

Резолюцію підготували США

Резолюцію про скасування обмежень підготували Сполучені Штати. Її підтримали 14 із 15 членів Радбезу, утримався лише Китай.

Читайте: Саудівська Аравія інвестує $6,4 мільярда у відновлення економіки Сирії

Разом із аш-Шараа санкції знято також із міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

"Вашингтон протягом кількох місяців закликав членів Ради Безпеки ООН послабити санкції проти Сирії, щоб підтримати процес стабілізації та політичного діалогу", — зазначає Reuters.

Візит до США та попередні кроки

Візит сирійського лідера до Вашингтона заплановано на 10 листопада. Це буде перша поїздка керівника Сирії до Сполучених Штатів у новітній історії.

До цього часу діяли санкції ООН, що забороняли аль-Шараа виїзд за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ відновила польоти до військової авіабази в Сирії після повалення Асада, - Bloomberg

Через це США внесли до Радбезу проєкт резолюції про скасування обмежень проти двох осіб:

Ахмеда аш-Шараа — чинного лідера Сирії;

Анаса Хаттаба — міністра внутрішніх справ країни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підписав указ про завершення дії програми санкцій, щоб допомогти Сирії стати на шлях миру та стабільності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп продовжує зусилля з припинення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер