Совбез ООН снял санкции с лидера Сирии перед его встречей с Трампом
Совет Безопасности ООН принял решение снять санкции с лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, который 10 ноября должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters.
Резолюцию подготовили США
Резолюцию об отмене ограничений подготовили Соединенные Штаты. Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза, воздержался только Китай.
Вместе с аш-Шараа санкции сняты также с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.
"Вашингтон в течение нескольких месяцев призывал членов Совета Безопасности ООН ослабить санкции против Сирии, чтобы поддержать процесс стабилизации и политического диалога", — отмечает Reuters.
Визит в США и предварительные шаги
Визит сирийского лидера в Вашингтон запланирован на 10 ноября. Это будет первая поездка руководителя Сирии в Соединенные Штаты в новейшей истории.
До этого времени действовали санкции ООН, запрещавшие аль-Шараа выезд за границу.
Из-за этого США внесли в Совбез проект резолюции об отмене ограничений против двух лиц:
-
Ахмеда аш-Шараа — действующего лидера Сирии;
-
Анаса Хаттаба — министра внутренних дел страны.
Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о завершении действия программы санкций, чтобы помочь Сирии встать на путь мира и стабильности.
У США появится военная база в сирийской провинции Дамаск.
За последние 2 месяца Пентагон ускорил реализацию планов, американцы провели несколько разведопераций на базе. На ВПП аэродрома даже приземлялся (совершал посадку) военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС США.
При этом два источника в Вооруженных силах Сирии рассказали Reuters, что технические переговоры были сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций. Они заверили, что Сирия «сохранит полный суверенитет» над этим объектом, подытожило СМИ.
