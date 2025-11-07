РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8365 посетителей онлайн
Новости Сирия сформировала новое правительство
1 281 13

Совбез ООН снял санкции с лидера Сирии перед его встречей с Трампом

Совет Безопасности ООН снял санкции с лидера Сирии

Совет Безопасности ООН принял решение снять санкции с лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, который 10 ноября должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters.

Резолюцию подготовили США

Резолюцию об отмене ограничений подготовили Соединенные Штаты. Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза, воздержался только Китай.

Читайте: Саудовская Аравия инвестирует $6,4 миллиарда в восстановление экономики Сирии

Вместе с аш-Шараа санкции сняты также с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

"Вашингтон в течение нескольких месяцев призывал членов Совета Безопасности ООН ослабить санкции против Сирии, чтобы поддержать процесс стабилизации и политического диалога", — отмечает Reuters.

Визит в США и предварительные шаги

Визит сирийского лидера в Вашингтон запланирован на 10 ноября. Это будет первая поездка руководителя Сирии в Соединенные Штаты в новейшей истории.

До этого времени действовали санкции ООН, запрещавшие аль-Шараа выезд за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ возобновила полеты на военную авиабазу в Сирии после свержения Асада, - Bloomberg

Из-за этого США внесли в Совбез проект резолюции об отмене ограничений против двух лиц:

  • Ахмеда аш-Шараа — действующего лидера Сирии;

  • Анаса Хаттаба — министра внутренних дел страны.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о завершении действия программы санкций, чтобы помочь Сирии встать на путь мира и стабильности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп продолжает усилия по прекращению войны в Украине, - посол США при НАТО Уитакер

Автор: 

санкции (12014) Сирия (3167) Трамп Дональд (7029)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
От це і є подвійні стандарти у всій красі.

Піночет кака - фуууу.
Апартеїд кака - фуууу.
Бойовик ІДІЛ - ювелком. Бо папка хоче.
показать весь комментарий
07.11.2025 00:31 Ответить
+8
І нікого в ООН не ковбасить скільки цей бармалей відрізав голів чи повісив людей на підйомному крані.
показать весь комментарий
07.11.2025 00:34 Ответить
+2
це - "наш" бармалей, а отже - хороший:

У США появится военная база в сирийской провинции Дамаск.


За последние 2 месяца Пентагон ускорил реализацию планов, американцы провели несколько разведопераций на базе. На ВПП аэродрома даже приземлялся (совершал посадку) военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС США.

При этом два источника в Вооруженных силах Сирии рассказали Reuters, что технические переговоры были сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций. Они заверили, что Сирия «сохранит полный суверенитет» над этим объектом, подытожило СМИ.

показать весь комментарий
07.11.2025 02:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От це і є подвійні стандарти у всій красі.

Піночет кака - фуууу.
Апартеїд кака - фуууу.
Бойовик ІДІЛ - ювелком. Бо папка хоче.
показать весь комментарий
07.11.2025 00:31 Ответить
І нікого в ООН не ковбасить скільки цей бармалей відрізав голів чи повісив людей на підйомному крані.
показать весь комментарий
07.11.2025 00:34 Ответить
💯 добре підмічено
показать весь комментарий
07.11.2025 00:47 Ответить
це - "наш" бармалей, а отже - хороший:

У США появится военная база в сирийской провинции Дамаск.


За последние 2 месяца Пентагон ускорил реализацию планов, американцы провели несколько разведопераций на базе. На ВПП аэродрома даже приземлялся (совершал посадку) военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС США.

При этом два источника в Вооруженных силах Сирии рассказали Reuters, что технические переговоры были сосредоточены на использовании базы для логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций. Они заверили, что Сирия «сохранит полный суверенитет» над этим объектом, подытожило СМИ.

показать весь комментарий
07.11.2025 02:43 Ответить
"всякий хто вищий той нижчого гне. дужий безсильного давить і жме"! крапка.
показать весь комментарий
07.11.2025 00:53 Ответить
всі на коліна перед накращім укладателем угод і припинятелем війн!
ну не всіх війн, а так по вибору найкращого,,,
показать весь комментарий
07.11.2025 03:37 Ответить
лайно до лайна.
показать весь комментарий
07.11.2025 03:48 Ответить
місцеву владу і губернаторів вибрали?
виберемо і сенаторів через рочік.
не все ж носорогу Білий дім рушити.
лідера от тока нема - погано.
нуль буйних у демів....- погано.
показать весь комментарий
07.11.2025 05:52 Ответить
Тихо..відстреліть вже йому оба вуха..або один раз промахніться)) й третє око намалюйте..тілак, чи як його
показать весь комментарий
07.11.2025 06:16 Ответить
розум треба мати коли на урну, на голосняк - а от з цим проблеми....
показать весь комментарий
07.11.2025 06:25 Ответить
От я нашого голосування боюся..знову намалюють..
показать весь комментарий
07.11.2025 07:03 Ответить
їбанутісь зелених клованів зрозуміти неможливо - 6000 км на шару
i міндичю теж!
показать весь комментарий
07.11.2025 06:39 Ответить
нуль копіки-шагів донатів на таку срань..
показать весь комментарий
07.11.2025 06:41 Ответить
 
 