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Новини Відносини Сирії та США Напад ІДІЛу на військових США
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Двоє військових США і перекладач загинули під час нападу в Сирії: Трамп пообіцяв "дуже серйозну відплату" ІДІЛу

військові сша

У суботу, 13 грудня, внаслідок нападу у місті Пальміра, що у Сирії, загинули двоє військових США та американський перекладач, ще троє військових зазнали поранень.

Про це повідомляє DW з посиланням на американські та сирійські ЗМІ та заяву Пентагону, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі нападу

У Центральному командуванні повідомили, що двоє військовослужбовців США та перекладач загинули і троє військових дістали поранення внаслідок засідки, влаштованої бойовиком ІДІЛ.

  • За даними Пентагону, напад скоєно в районі, який не перебуває під контролем сирійських урядових військ.
  • Інцидент стався під час спільної інспекції місцевості військовими.

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Реакція Гегсета 

Глава Пентагону Піт Гегсет написав у соцмережі Х, що "дикун", який скоїв напад, був убитий силами союзників.

"Будьте певні, якщо ви нападете на американців - в будь-якій точці світу - ви проведете решту свого короткого, сповненого страху життя, знаючи, що Сполучені Штати вистежать вас, знайдуть і вб'ють без пощади",- написав Гегсет.

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Трамп пообіцяв серйозну відплату

Згодом з'явилася і реакція на напад президента США Дональда Трампа.  У своїй соцмережі Truth Social він попередив терористів ІДІЛу, що США вживатимуть заходів у відповідь.

"Це була атака ІДІЛ проти США й Сирії в дуже небезпечному районі Сирії, який вони (сирійська влада, – ред.) не контролюють повністю. Президент Сирії Ахмед аль-Шараа вкрай обурений та стурбований цим нападом. Буде дуже серйозний удар у відповідь", - заявив глава Білого дому.

допис

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Автор: 

Сирія (1848) США (26851) ІДІЛ (306) Трамп Дональд (9019)
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Топ коментарі
+17
Верю ,что так и будет
А вот Зеленский сказал
Что выключит свет на Москве
И не выключил
Сказал - ракеты наши розовые лучше Томагавков
И где они?
Трамп вам не нравится?
А Зеленского вы обожаете?
Так он ****....т похлеще Трампа !!!!!
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14.12.2025 02:53 Відповісти
+13
Я глибоко стурбувався..? а ще занепокоївся
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14.12.2025 02:23 Відповісти
+10
"Будьте певні, якщо ви нападете на американців - в будь-якій точці світу..."

американці, ваш світ реально скоро скоротиться то точки світу !
всі будете сидіти в одному кванті, сцикуни !

.
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14.12.2025 02:28 Відповісти

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