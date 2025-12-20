США завдали ударів по десятках цілей ІДІЛу в Сирії у відповідь на вбивство двох американських солдатів та перекладача

Американські військові атакували десятки цілей "Ісламської держави" у центральній частині Сирії. Удари стали відповіддю на нещодавній напад у Пальмірі на колону американських військ.

Про це повідомляють глава Пенатагону Піт Гегсет в соцмережі Х, Reuters та The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

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Операцію назвали "Удар Яструба"

У соцмережі Х глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії для ліквідації бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та озброєних позицій.

"Це не початок війни — це декларація помсти. Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Трампа ніколи не будуть вагатися і ніколи не відступлять у захисті нашого народу. Як ми заявили відразу після цього дикунського нападу, якщо ви націлитеся на американців — де завгодно у світі — ви проведете решту свого короткого, тривожного життя, знаючи, що Сполучені Штати будуть полювати за вами, знайдуть вас і безжально вб'ють вас. Сьогодні ми полювали і вбивали наших ворогів. Багатьох з них. І ми продовжимо", - написав американський міністр.

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Масштабна відповідь

Американський чиновник описав удари як масштабну відповідь, яка включала удари по цілях по всій центральній Сирії.

"Атаки відбулися після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв помститися після нападу на американський персонал минулими вихідними в Сирії з боку підозрюваного члена Ісламської держави",- пише Reuters.

Що передувало?

Нагадаємо, що у суботу, 13 грудня, внаслідок нападу у місті Пальміра, що у Сирії, загинули двоє військових США та американський перекладач, ще троє військових зазнали поранень.

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