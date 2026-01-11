РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости Нападение ИГИЛа на военных США
1 385 6

Военные США нанесли удары по позициям ИГИЛ в Сирии

США нанесли удары по базам ИГИЛ в Сирии

Американские военные совместно с партнерами нанесли удары по нескольким целям группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали операции 

Удары нанесли в 12:30 по восточному времени США.

"Эти удары являются частью операции "Hawkeye Strike", которая была начата и объявлена 19 декабря 2025 года по указанию президента США Дональда Трампа в ответ на смертельное нападение ИГИЛ на американские и сирийские силы в Пальмире 13 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

В Centcom напомнили, что "засада, осуществленная террористом ИГИЛ, привела к трагической гибели двух американских солдат и одного гражданского переводчика из США".

"Наше послание остается четким: если вы нанесете вред нашим военным, мы найдем вас и убьем в любой точке мира, независимо от того, как сильно вы будете пытаться избежать правосудия", - заявили в Centcom.

Читайте также: Двое военных США и переводчик погибли во время нападения в Сирии: Трамп пообещал "очень серьезную расплату" ИГИЛ

Что предшествовало?

  • Напомним, что в субботу, 13 декабря, в результате нападения в городе Пальмира в Сирии погибли двое военных США и американский переводчик, еще трое военных получили ранения.
  • В ответ 19 декабря американские военные атаковали десятки целей "Исламского государства" в центральной части Сирии. Удары стали ответом на недавнее нападение в Пальмире на колонну американских войск.

Читайте также: США нанесли удары по десяткам целей ИГИЛ в Сирии в ответ на убийство двух американских солдат и переводчика

Автор: 

США (28941) атака (901) Исламское государство (603)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
здається шо доні підстригає іділ ,та радікалів ісламу , бо таки серьозно взявся за китай перед зустріччю з сі...
показать весь комментарий
11.01.2026 01:27 Ответить
До відома алко-міністра війни, штаб ІДІЛ розташований в Москві.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:30 Ответить
А рашка мовчить собі і ніби нічого не помічає.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:45 Ответить
Це той ІДІЛ який Тромб вже 8 раз переміг? Нє, ну зразу видно що миротворець і все вирішує тільки шляхом переговорів.
показать весь комментарий
11.01.2026 02:23 Ответить
Добрим словом і пістолетом Переговорами і ракетними ударами можна досягти більше, ніж просто добрим словом переговорами.
показать весь комментарий
11.01.2026 03:58 Ответить
Ні, це той ІДІЛ, який знищила Засрашка, коли бомбила сирійські мирні міста.
показать весь комментарий
11.01.2026 08:39 Ответить
 
 