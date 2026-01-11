Военные США нанесли удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Американские военные совместно с партнерами нанесли удары по нескольким целям группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), информирует Цензор.НЕТ.

Детали операции

Удары нанесли в 12:30 по восточному времени США.

"Эти удары являются частью операции "Hawkeye Strike", которая была начата и объявлена 19 декабря 2025 года по указанию президента США Дональда Трампа в ответ на смертельное нападение ИГИЛ на американские и сирийские силы в Пальмире 13 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

В Centcom напомнили, что "засада, осуществленная террористом ИГИЛ, привела к трагической гибели двух американских солдат и одного гражданского переводчика из США".

"Наше послание остается четким: если вы нанесете вред нашим военным, мы найдем вас и убьем в любой точке мира, независимо от того, как сильно вы будете пытаться избежать правосудия", - заявили в Centcom.

Что предшествовало?

Напомним, что в субботу, 13 декабря, в результате нападения в городе Пальмира в Сирии погибли двое военных США и американский переводчик, еще трое военных получили ранения.

В ответ 19 декабря американские военные атаковали десятки целей "Исламского государства" в центральной части Сирии. Удары стали ответом на недавнее нападение в Пальмире на колонну американских войск.

