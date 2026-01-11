Військові США завдали ударів по позиціях ІДІЛ в Сирії

Американські військові спільно із партнерами завдали ударів по декількох цілях угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі операції

Удари завдали о 12:30 за східним часом США.

"Ці удари є частиною операції "Hawkeye Strike", яка була розпочата та оголошена 19 грудня 2025 року за вказівкою президента США Дональда Трампа у відповідь на смертельний напад ІДІЛ на американські та сирійські сили в Пальмірі 13 грудня 2025 року",- сказано в повідомленні.

У Centcom нагадали, що "засідка, здійснена терористом ІДІЛ, призвела до трагічної загибелі двох американських солдатів і одного цивільного перекладача з США".

"Наше послання залишається чітким: якщо ви завдасте шкоди нашим військовим, ми знайдемо вас і вб'ємо будь-де у світі, незалежно від того, як сильно ви намагатиметеся уникнути правосуддя",- заявили у Centcom.

Читайте також: Двоє військових США і перекладач загинули під час нападу в Сирії: Трамп пообіцяв "дуже серйозну відплату" ІДІЛу

Що передувало?

Нагадаємо, що у суботу, 13 грудня, внаслідок нападу у місті Пальміра, що у Сирії, загинули двоє військових США та американський перекладач, ще троє військових зазнали поранень.

У відповідь 19 грудня американські військові атакували десятки цілей "Ісламської держави" у центральній частині Сирії. Удари стали відповіддю на нещодавній напад у Пальмірі на колону американських військ.

Читайте також: США завдали ударів по десятках цілей ІДІЛу в Сирії у відповідь на вбивство двох американських солдатів та перекладача