Украина отсрочила выплаты по госдолгу до 2030 года, - Минфин

Украина договорилась с международными кредиторами об отсрочке выплат по государственному долгу до 2030 года.

Условия соглашения

Соответствующий меморандум подписали министр финансов Сергей Марченко и представители Группы официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба.

Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, которые подлежали уплате с февраля 2026 года.

Погашение и обслуживание долга перенесены на конец февраля 2030 года в соответствии с новой программой МВФ.

Как будут выплачивать долг

По завершении отсрочки выплаты будут осуществляться равными полугодовыми платежами в 2035–2039 годах.

Также предусмотрена капитализация процентов за этот период.

Кто поддержал решение

Среди стран-кредиторов — Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США и Республика Корея.

В Минфине отмечают, что решение позволит существенно уменьшить долговую нагрузку на бюджет и направить средства на оборону, социальные расходы и восстановление экономики.

