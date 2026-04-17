Украина отсрочила выплаты по госдолгу до 2030 года, - Минфин
Украина договорилась с международными кредиторами об отсрочке выплат по государственному долгу до 2030 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Условия соглашения
Соответствующий меморандум подписали министр финансов Сергей Марченко и представители Группы официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба.
Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, которые подлежали уплате с февраля 2026 года.
Погашение и обслуживание долга перенесены на конец февраля 2030 года в соответствии с новой программой МВФ.
Как будут выплачивать долг
По завершении отсрочки выплаты будут осуществляться равными полугодовыми платежами в 2035–2039 годах.
Также предусмотрена капитализация процентов за этот период.
Кто поддержал решение
Среди стран-кредиторов — Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания, США и Республика Корея.
В Минфине отмечают, что решение позволит существенно уменьшить долговую нагрузку на бюджет и направить средства на оборону, социальные расходы и восстановление экономики.
