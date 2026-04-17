Україна відтермінувала виплати за держборгом до 2030 року, - Мінфін
Україна домовилася з міжнародними кредиторами про відтермінування виплат за державним боргом до 2030 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство фінансів України.
Умови домовленості
Відповідний Меморандум підписали міністр фінансів Сергій Марченко та представники Групи офіційних кредиторів із країн G7 і Паризького клубу.
Документ передбачає відтермінування платежів за державним і гарантованим державою боргом, які підлягали сплаті з лютого 2026 року.
Погашення та обслуговування боргу перенесено до кінця лютого 2030 року відповідно до нової програми МВФ.
Як виплачуватимуть борг
Після завершення відтермінування виплати здійснюватимуться рівними піврічними платежами у 2035–2039 роках.
Також передбачено капіталізацію відсотків за цей період.
Хто підтримав рішення
Серед країн-кредиторів – Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США та Республіка Корея.
У Мінфіні наголошують, що рішення дозволить суттєво зменшити боргове навантаження на бюджет і спрямувати кошти на оборону, соціальні витрати та відновлення економіки.
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