Україна відтермінувала виплати за держборгом до 2030 року, - Мінфін

Україна домовилася з міжнародними кредиторами про відтермінування виплат за державним боргом до 2030 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Умови домовленості

Відповідний Меморандум підписали міністр фінансів Сергій Марченко та представники Групи офіційних кредиторів із країн G7 і Паризького клубу.

Документ передбачає відтермінування платежів за державним і гарантованим державою боргом, які підлягали сплаті з лютого 2026 року.

Погашення та обслуговування боргу перенесено до кінця лютого 2030 року відповідно до нової програми МВФ.

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Як виплачуватимуть борг

Після завершення відтермінування виплати здійснюватимуться рівними піврічними платежами у 2035–2039 роках.

Також передбачено капіталізацію відсотків за цей період.

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Хто підтримав рішення

Серед країн-кредиторів – Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США та Республіка Корея.

У Мінфіні наголошують, що рішення дозволить суттєво зменшити боргове навантаження на бюджет і спрямувати кошти на оборону, соціальні витрати та відновлення економіки.

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