Столкновение поездов на Виннитчине, по предварительным данным, произошло по вине машиниста тепловоза, – "Укрзализныця"

По предварительной информации, боковое столкновение тепловоза, принадлежащего частному карьеру, произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским "Интерсити+".

Об этом сообщили в "Укрзализныце", информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно можем констатировать, что боковое столкновение тепловоза, принадлежащего частному карьеру, произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским "Интерсити+", — сказал директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Олег Головащенко.

По его словам, в настоящее время ведется тщательное расследование, а поврежденный поезд уже осматривается специалистами "Укрзализныци" и Hyundai Rotem.

Тем временем всех 576 пассажиров пересадили на резервный скоростной поезд.

"Рейс 715 до Перемышля будет максимально ускорен в пути и на границе, все пересадки постараемся максимально соблюсти. А в Хмельницком наши друзья из World Central Kitchen уже подготовили для пассажиров "Железные перекусы", - рассказал Головащенко.

Также он рассказал, что за помощью к медикам обратилась одна девушка, у которой возникла острая реакция на стресс. Она отказалась от госпитализации.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Винницкой области на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев - Перемышль.

