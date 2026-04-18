Новости
Столкновение поездов на Виннитчине, по предварительным данным, произошло по вине машиниста тепловоза, – "Укрзализныця"

По предварительной информации, боковое столкновение тепловоза, принадлежащего частному карьеру, произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским "Интерсити+".

"Предварительно можем констатировать, что боковое столкновение тепловоза, принадлежащего частному карьеру, произошло по вине машиниста, который выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским "Интерсити+", — сказал директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Олег Головащенко.

По его словам, в настоящее время ведется тщательное расследование, а поврежденный поезд уже осматривается специалистами "Укрзализныци" и Hyundai Rotem. 

Тем временем всех 576 пассажиров пересадили на резервный скоростной поезд.

"Рейс 715 до Перемышля будет максимально ускорен в пути и на границе, все пересадки постараемся максимально соблюсти. А в Хмельницком наши друзья из World Central Kitchen уже подготовили для пассажиров "Железные перекусы", - рассказал Головащенко.

Также он рассказал, что за помощью к медикам обратилась одна девушка, у которой возникла острая реакция на стресс. Она отказалась от госпитализации. 

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Винницкой области на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев - Перемышль.

Машиніст був напідпитку, або серце прихопило.
18.04.2026 20:23 Ответить
Тепер кар'єр закриється!
18.04.2026 20:31 Ответить
То скільки струсять з работяги?
18.04.2026 20:31 Ответить
де були групи оповіщення та інші ненавчені ?
18.04.2026 20:47 Ответить
Залізні перекуси, якось стрьомно звучить...
18.04.2026 20:48 Ответить
 
 