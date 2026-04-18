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Новости Фото Авария на железной дороге
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Тепловоз столкнулся с пассажирским поездом "Интерсити+" на Виннитчине, - "УЗ". ФОТО

На Виннитчине на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" по маршруту Киев — Перемышль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

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Есть ли пострадавшие?

Как отмечается, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Их разместили на станции, за ними уже направляется запасной поезд.

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авария на железной дороге

"Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и задержка поезда была сведена к минимуму. Также договариваемся с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки", — говорится в сообщении.

Указанный случай будет подробно расследован. На место происшествия выехала команда "Укрзализныци" для оказания помощи и выяснения обстоятельств инцидента.

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Автор: 

Винницкая область (1190) Жмеринский район (9) Браилов (2)
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Топ комментарии
+6
Знову винен Порошенко.
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18.04.2026 17:15 Ответить
+6
Ботяра! Брись на парашу!
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18.04.2026 18:08 Ответить
+4
Це що? Не роз'їхалися по стрілці? То це ж пи₴дець. Диспетчер був п'яний?
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18.04.2026 17:30 Ответить

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