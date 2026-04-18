Тепловоз столкнулся с пассажирским поездом "Интерсити+" на Виннитчине, - "УЗ". ФОТО

На Виннитчине на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" по маршруту Киев — Перемышль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

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Есть ли пострадавшие?

Как отмечается, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Их разместили на станции, за ними уже направляется запасной поезд.

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"Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и задержка поезда была сведена к минимуму. Также договариваемся с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки", — говорится в сообщении.

Указанный случай будет подробно расследован. На место происшествия выехала команда "Укрзализныци" для оказания помощи и выяснения обстоятельств инцидента.

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