Тепловоз столкнулся с пассажирским поездом "Интерсити+" на Виннитчине, - "УЗ". ФОТО
На Виннитчине на станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" по маршруту Киев — Перемышль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
Есть ли пострадавшие?
Как отмечается, все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Их разместили на станции, за ними уже направляется запасной поезд.
"Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и задержка поезда была сведена к минимуму. Также договариваемся с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки", — говорится в сообщении.
Указанный случай будет подробно расследован. На место происшествия выехала команда "Укрзализныци" для оказания помощи и выяснения обстоятельств инцидента.
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