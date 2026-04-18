Тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" на Вінниччині, - "УЗ". ФОТО
У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Чи є постраждалі?
Як зазначається, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, по них вже прямує підмінний поїзд.
"Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда. Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки", - йдеться у повідомленні.
Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту.
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