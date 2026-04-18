Тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" на Вінниччині, - "УЗ". ФОТО

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Чи є постраждалі?

Як зазначається, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, по них вже прямує підмінний поїзд.

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"Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда. Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту.

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