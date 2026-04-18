УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12043 відвідувача онлайн
Новини Фото Аварія на залізниці
7 423 10

Тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" на Вінниччині, - "УЗ". ФОТО

У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи є постраждалі?

Як зазначається, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, по них вже прямує підмінний поїзд.

Також дивіться: Масштабна аварія на залізниці в Іспанії: зіткнення двох поїздів забрало понад 20 життів. ВIДЕО

аварія на залізниці

"Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда. Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "УЗ" про аварію на залізниці під Коростенем: попередня причина - детонація "шахеда" (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінницька область (1185) Жмеринський район (9) Браїлів (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Знову винен Порошенко.
показати весь коментар
18.04.2026 17:15 Відповісти
+6
Ботяра! Брись на парашу!
показати весь коментар
18.04.2026 18:08 Відповісти
+4
Це що? Не роз'їхалися по стрілці? То це ж пи₴дець. Диспетчер був п'яний?
показати весь коментар
18.04.2026 17:30 Відповісти

Завантаження...

 
 