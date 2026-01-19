Масштабна аварія на залізниці в Іспанії: зіткнення двох поїздів забрало понад 20 життів

Увечері в неділю на півдні Іспанії сталася серйозна аварія на залізниці. Швидкісний поїзд зійшов із рейок, опинився на колії зустрічного руху та зіткнувся з іншим потягом. За попередніми даними, внаслідок трагедії загинуло щонайменше 20 осіб, ще десятки пасажирів зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press

Що відомо?

Як зазначається, трагічний інцидент стався поблизу міста Кордова. За даними національного залізничного оператора Adif, вечірній потяг, що виконував рейс між Малагою та Мадридом, зійшов з рейок. Після цього некерований потяг врізався у інший поїзд, який прямував з Мадрида до Уельви.

За даними регіональних ЗМІ, під час аварії у двох поїздах перебували приблизно пів тисячі людей. Сила зіткнення була настільки потужною, що щонайменше один пасажирський вагон злетів із колії та з’їхав униз схилом заввишки близько чотирьох метрів.

Очільник пожежної служби Кордови Франсіско Кармона в ефірі іспанського державного радіо RNE розповів, що один із поїздів зазнав серйозних руйнувань, а не менше чотирьох вагонів повністю зійшли з рейок.

Жертви

Міністр охорони здоров’я Андалусії Антоніо Санс повідомив про загибель понад двадцяти осіб і наголосив, що це число може збільшитися, адже рятувальні роботи ще тривають.

До ліквідації наслідків катастрофи залучили військових та різні аварійно-рятувальні підрозділи. Медикам, які працюють на місці трагедії, допомагають волонтери Червоного Хреста.

За словами Санса, 73 постраждалих було госпіталізовано до шести лікарень у різних частинах регіону. Керівниця служби цивільного захисту Андалусії Марія Белен Моя Рохас у коментарі телеканалу Canal Sur зазначила, що аварія сталася у важкодоступній зоні, що значно ускладнило роботу екстрених служб.

"Обстановка на місці надзвичайно важка. Нас очікує дуже складна ніч", - підкреслив Санс.

Після трагедії залізничний оператор Adif оголосив про повне скасування у понеділок руху поїздів між Мадридом та містами Андалусії.