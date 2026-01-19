Масштабная авария на железной дороге в Испании: столкновение двух поездов унесло более 20 жизней

Вечером в воскресенье на юге Испании произошла серьезная авария на железной дороге. Скоростной поезд сошел с рельсов, оказался на пути встречного движения и столкнулся с другим поездом. По предварительным данным, в результате трагедии погибло не менее 20 человек, еще десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press

Что известно?

Как отмечается, трагический инцидент произошел вблизи города Кордова. По данным национального железнодорожного оператора Adif, вечерний поезд, выполнявший рейс между Малагой и Мадридом, сошел с рельсов. После этого неуправляемый поезд врезался в другой поезд, который следовал из Мадрида в Уэльву.

По данным региональных СМИ, во время аварии в двух поездах находились около полутысячи человек. Сила столкновения была настолько мощной, что по меньшей мере один пассажирский вагон слетел с рельсов и скатился вниз по склону высотой около четырех метров.

Глава пожарной службы Кордовы Франсиско Кармона в эфире испанского государственного радио RNE рассказал, что один из поездов подвергся серьезным повреждениям, а не менее четырех вагонов полностью сошли с рельсов.

Жертвы

Министр здравоохранения Андалусии Антонио Санс сообщил о гибели более двадцати человек и подчеркнул, что это число может увеличиться, ведь спасательные работы еще продолжаются.

К ликвидации последствий катастрофы привлекли военных и различные аварийно-спасательные подразделения. Медикам, работающим на месте трагедии, помогают волонтеры Красного Креста.

По словам Санса, 73 пострадавших были госпитализированы в шесть больниц в разных частях региона. Руководительница службы гражданской защиты Андалусии Мария Белен Моя Рохас в комментарии телеканалу Canal Sur отметила, что авария произошла в труднодоступной зоне, что значительно затруднило работу экстренных служб.

"Обстановка на месте чрезвычайно тяжелая. Нас ожидает очень тяжелая ночь", - подчеркнул Санс.

После трагедии железнодорожный оператор Adif объявил о полной отмене в понедельник движения поездов между Мадридом и городами Андалусии.