Зіткнення потягів на Вінниччині, попередньо, відбулося з вини машиніста тепловоза, – "Укрзалізниця"

За попередньою інформацією, бічне зіткнення тепловоза власності приватного кар’єра сталося з вини машиніста, який виїхав на забороняючий сигнал перед пасажирським "Інтерсіті+".

Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

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"Попередньо можемо констатувати, що бічне зіткнення тепловоза власності приватного кар’єра сталося з вини машиніста, який виїхав на забороняючий сигнал перед пасажирським "Інтерсіті+"", - сказав директор філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олег Головащенко.

За його словами, наразі триває ретельне розслідування, а пошкоджений поїзд вже оглядається спеціалістами Укрзалізниці та Hyundai Rotem.

Тим часом всіх 576 пасажирів пересадили на резервний швидкісний поїзд.

"Рейс 715 до Перемишля буде максимально пришвидшено в дорозі і на кордоні, всі пересадки намагатимемося максимально дотримати. А по Хмельницькому наші друзі з World Central Kitchen вже підготували для пасажирів "Залізні перекуси"", - розповів Головащенко.

Також він розповів, що по допомогу до медиків звернулася одна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес. Вона відмовилася від госпіталізації.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль.

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