Россия нанесла удары КАБами по Балабино на Запорожье: ранены три женщины

Российские войска обстреляли управляемыми авиабомбами поселок Балабино в Запорожской области. В результате удара пострадали три женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Пострадали три женщины 59, 63 и 85 лет. После оказания медиками первой помощи все проходят амбулаторное лечение.

В результате обстрела повреждены частные дома, автомобили, гаражи.

