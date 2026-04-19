Россия нанесла удары КАБами по Балабино на Запорожье: ранены три женщины
Российские войска обстреляли управляемыми авиабомбами поселок Балабино в Запорожской области. В результате удара пострадали три женщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
- Враг атаковал КАБами поселок Балабино.
- Пострадали три женщины 59, 63 и 85 лет. После оказания медиками первой помощи все проходят амбулаторное лечение.
- В результате обстрела повреждены частные дома, автомобили, гаражи.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oresta Bartka
показать весь комментарий19.04.2026 11:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
