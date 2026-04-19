РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7918 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
409 1

Россия нанесла удары КАБами по Балабино на Запорожье: ранены три женщины

Новый уровень ударов РФ

Российские войска обстреляли управляемыми авиабомбами поселок Балабино в Запорожской области. В результате удара пострадали три женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

  • Враг атаковал КАБами поселок Балабино.
  • Пострадали три женщины 59, 63 и 85 лет. После оказания медиками первой помощи все проходят амбулаторное лечение.
  • В результате обстрела повреждены частные дома, автомобили, гаражи.

Смотрите также: Враг атакует Запорожье: вспыхнул пожар. За сутки в области 10 пострадавших. ФОТО

Автор: 

Запорожская область (4256) КАБ (526) Запорожский район (511) Балабино (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цирк: Слідчий комітет Росії визнав геноцидом дії Збройних сил України на Донбасі та передав матеріали справи https://lenta.ru/news/2026/04/19/sk-rossii-priznal-genotsidom-deystviya-vsu-v-donbasse/ до суду.
показать весь комментарий
19.04.2026 11:53 Ответить
 
 