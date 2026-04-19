Росія вдарила КАБами по Балабиному на Запоріжжі: поранені три жінки
Російські війська атакували керованими авіабомбами селище Балабине Запорізької області. Внаслідок удару постраждали три жінки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізька ОВА Івана Федорова.
- Ворог атакував КАБами селище Балабине.
- Постраждали три жінки 59, 63 та 85 років. Після надання медиками першої допомоги всі лікуються амбулаторно.
- Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автівки, гаражі.
