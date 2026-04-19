Росія вдарила КАБами по Балабиному на Запоріжжі: поранені три жінки

Новий рівень ударів РФ

Російські війська атакували керованими авіабомбами селище Балабине Запорізької області. Внаслідок удару постраждали три жінки.

  • Ворог атакував КАБами селище Балабине.
  • Постраждали три жінки 59, 63 та 85 років. Після надання медиками першої допомоги всі лікуються амбулаторно.
  • Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автівки, гаражі.

Також дивіться: Ворог атакує Запоріжжя: здійнялася пожежа. За добу в області 10 постраждалих. ФОТО

Цирк: Слідчий комітет Росії визнав геноцидом дії Збройних сил України на Донбасі та передав матеріали справи https://lenta.ru/news/2026/04/19/sk-rossii-priznal-genotsidom-deystviya-vsu-v-donbasse/ до суду.
показати весь коментар
19.04.2026 11:53 Відповісти
 
 