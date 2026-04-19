Атака "шахедов" на Николаев: повреждены дома, два района были обесточены
В Николаеве 19 апреля в результате атаки ударных беспилотников типа Shahed-136 два района города оказались частично обесточены. Энергетики уже восстановили электроснабжение для большинства потребителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
"Николаев. В результате атаки "шахедов" были частично обесточены два района города", — написал он.
- На данный момент энергетики уже восстановили электроснабжение большинства потребителей.
- Кроме того, повреждены четыре частных дома.
- Пострадавших нет.
