РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8504 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Николаева
256 0

Атака "шахедов" на Николаев: повреждены дома, два района были обесточены

Отключение электроэнергии

В Николаеве 19 апреля в результате атаки ударных беспилотников типа Shahed-136 два района города оказались частично обесточены. Энергетики уже восстановили электроснабжение для большинства потребителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Николаев. В результате атаки "шахедов" были частично обесточены два района города", — написал он.

  • На данный момент энергетики уже восстановили электроснабжение большинства потребителей.
  • Кроме того, повреждены четыре частных дома.
  • Пострадавших нет.

Читайте также: 15 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, который склонял мэра Очакова к "сдаче" города рашистам

Автор: 

Николаев (2209) Николаевская область (2269) Николаевский район (180)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 