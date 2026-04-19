Атака "шахедів" по Миколаєву: пошкоджено будинки, два райони були знеструмлені
У Миколаєві 19 квітня внаслідок атаки ударних безпілотників типу Shahed-136 були частково знеструмлені два райони міста. Енергетики вже відновили електропостачання для більшості споживачів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
"Миколаїв. Внаслідок атаки "шахедів" були частково знеструмлені два райони міста", - написав він.
- Станом на зараз енергетики вже заживили більшість споживачів.
- Крім того, пошкоджено чотири приватні будинки.
- Без постраждалих.
