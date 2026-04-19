Атака "шахедів" по Миколаєву: пошкоджено будинки, два райони були знеструмлені

У Миколаєві 19 квітня внаслідок атаки ударних безпілотників типу Shahed-136 були частково знеструмлені два райони міста. Енергетики вже відновили електропостачання для більшості споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Миколаїв. Внаслідок атаки "шахедів" були частково знеструмлені два райони міста", - написав він.

Станом на зараз енергетики вже заживили більшість споживачів.

Крім того, пошкоджено чотири приватні будинки.

Без постраждалих.

