Новости Стрельба в Чернигове
Мужчина стрелял из стартового пистолета в Чернигове: его задержали, пострадавших нет

В Чернигове мужчина стрелял из стартового пистолета на улице.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Як можна зі стартового в когось стріляти?
Це все одно що стріляти пальцем.
19.04.2026 17:45 Ответить
за що його затримали? може. до нього цигани або собаки чіплялися
19.04.2026 17:28 Ответить
Під час воєнного стану в Україні діють суворі обмеження щодо використання будь-яких пристроїв, що імітують звуки вибухів або стрільби.
Стрільба зі стартового (сигнального) пістолета у громадських місцях під час воєнного стану може бути розцінена як ***********. Звуки, схожі на постріли, можуть викликати паніку серед населення та привернути увагу правоохоронних органів, що призведе до серйозних наслідків, включаючи кримінальну відповідальність (залежно від обставин і місця застосування).
За порушення передбачена адміністративна (штрафи, конфіскація) або кримінальна відповідальність (***********).
А щоб подібних випадків ставало менше, то уряду України потрібно терміново розпочати виготовлення ядерної зброї.
19.04.2026 17:33 Ответить
терміно вимагаємо Закон про зброю !

Стрєляють всє !!!!!
під кацапську дудку.... бєспрєдєла

19.04.2026 17:45 Ответить
Воєнний стан - їбашьте на ураження, потім розберетесь.
19.04.2026 17:35 Ответить
А навіщо? Навіщо він стріляв? Навіщо взагалі він носив той стартовий пістолет з собою?
19.04.2026 17:41 Ответить
ТЦК. Шанс налякати і втекти. Так багато роблять.
19.04.2026 17:43 Ответить
але мало за таке сидять

ЗЄльоний бардак в Державі !

.
19.04.2026 17:47 Ответить
Ну не знаю. А просто втекти? Службовці ТЦК переважно фронтовики. Невже вони не в змозі відрізнити стартовий пістолет від справжнього?
19.04.2026 17:50 Ответить
А там рожева заглушка на стволі знімається і хрін відрізниш, поки в ствол не заглянеш. А ще стартовики переробляються на бойові. У мене на війні такий був.
19.04.2026 17:56 Ответить
Там нескладна переробка. А по вигляду - не відрізняють... У мого батька, в молодості, був макет "Стєчкіна". Відлитий , у натуральну величину, з алюмінію, і пофарбований у чорний колір. Можна його назвать "пістолетом"?
19.04.2026 17:58 Ответить
Як можна зі стартового в когось стріляти?
Це все одно що стріляти пальцем.
19.04.2026 17:45 Ответить
Ну.... Ось набій зі стартового. Трішки допрацьованого.
19.04.2026 17:59 Ответить
Легко... Видаляється та переробляється, від одної, до кількох деталей (в залежності від моделі). В стартовий патрон вставляється металева кулька. І все. На 25 м, як ПМ, він бить не зможе - але на 3-4 метри це цілком смертельна зброя...
19.04.2026 18:10 Ответить
А бертолетова сіль у пукавці під патрон флобера? Реально чудеса творить.
Хочу додати що це кримінал.
19.04.2026 18:13 Ответить
а звідки знаєш,що ствол направлений в Твій бік не "виплюне смерть"???
19.04.2026 18:10 Ответить
Сначала нужно было побежать за аптечками, инструкции жука не выполнены, нужно тщательное расследование.
19.04.2026 17:46 Ответить
Дякуємо героїчним поліцейським за знешкодження небезпечного злочинця!
19.04.2026 17:51 Ответить
Ну на стартовий це не карабін, там аптечка не потрібна ((((
19.04.2026 18:02 Ответить
Скільки хероїв в тилу?
19.04.2026 18:10 Ответить
Це він давав команду бігти тим "поліцейським" з Києва.
19.04.2026 18:15 Ответить
 
 