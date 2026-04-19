Мужчина стрелял из стартового пистолета в Чернигове: он задержан, пострадавших нет (обновлено). ФОТОрепортаж

В Чернигове мужчина стрелял из стартового пистолета на улице.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Впоследствии в полиции заявили, что задержали мужчину за стрельбу.

"Правоохранители установили, что двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, и один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские оперативно задержали 23-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято, мотивы совершенного устанавливаются", - отметили там.

Возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве. Подготавливается сообщение о подозрении.





