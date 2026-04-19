Стрельба в Чернигове
Мужчина стрелял из стартового пистолета в Чернигове: он задержан, пострадавших нет (обновлено). ФОТОрепортаж

Стрельба в Чернигове: мужчина стрелял из стартового пистолета

В Чернигове мужчина стрелял из стартового пистолета на улице.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Читайте: Побег полицейских от террориста: военный Луценко призвал украинцев в тылу требовать от полиции искупить позор

Стрельба в Чернигове: мужчина стрелял из стартового пистолета

Впоследствии в полиции заявили, что задержали мужчину за стрельбу.

"Правоохранители установили, что двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, и один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские оперативно задержали 23-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято, мотивы совершенного устанавливаются", - отметили там.

Возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве. Подготавливается сообщение о подозрении.

Стрілянина у Чернігові: чоловік стріляв із стартового пістолета
Стрілянина у Чернігові: чоловік стріляв із стартового пістолета
Стрілянина у Чернігові: чоловік стріляв із стартового пістолета

Топ комментарии
+5
Як можна зі стартового в когось стріляти?
Це все одно що стріляти пальцем.
19.04.2026 17:45 Ответить
+5
Це він давав команду бігти тим "поліцейським" з Києва.
19.04.2026 18:15 Ответить
+4
"Службовці ТЦК переважно фронтовики"
🤣🤣🤣😂😂😂
19.04.2026 18:23 Ответить
за що його затримали? може. до нього цигани або собаки чіплялися
19.04.2026 17:28 Ответить
Під час воєнного стану в Україні діють суворі обмеження щодо використання будь-яких пристроїв, що імітують звуки вибухів або стрільби.
Стрільба зі стартового (сигнального) пістолета у громадських місцях під час воєнного стану може бути розцінена як ***********. Звуки, схожі на постріли, можуть викликати паніку серед населення та привернути увагу правоохоронних органів, що призведе до серйозних наслідків, включаючи кримінальну відповідальність (залежно від обставин і місця застосування).
За порушення передбачена адміністративна (штрафи, конфіскація) або кримінальна відповідальність (***********).
А щоб подібних випадків ставало менше, то уряду України потрібно терміново розпочати виготовлення ядерної зброї.
19.04.2026 17:33 Ответить
терміно вимагаємо Закон про зброю !

Стрєляють всє !!!!!
під кацапську дудку.... бєспрєдєла

19.04.2026 17:45 Ответить
Воєнний стан - їбашьте на ураження, потім розберетесь.
19.04.2026 17:35 Ответить
А навіщо? Навіщо він стріляв? Навіщо взагалі він носив той стартовий пістолет з собою?
19.04.2026 17:41 Ответить
ТЦК. Шанс налякати і втекти. Так багато роблять.
19.04.2026 17:43 Ответить
але мало за таке сидять

ЗЄльоний бардак в Державі !

.
19.04.2026 17:47 Ответить
Ну не знаю. А просто втекти? Службовці ТЦК переважно фронтовики. Невже вони не в змозі відрізнити стартовий пістолет від справжнього?
19.04.2026 17:50 Ответить
А там рожева заглушка на стволі знімається і хрін відрізниш, поки в ствол не заглянеш. А ще стартовики переробляються на бойові. У мене на війні такий був.
19.04.2026 17:56 Ответить
Боевой?
19.04.2026 18:34 Ответить
Перероблений. Забрав у підлеглого.
19.04.2026 18:39 Ответить
Он же из ЦАМа, после первого выстрела затвор прилетит в глаз. Да и срок за переделанный как за обычный пистолет дают. Глупая затея. Максимум резиноплюйку сообразить, опять же незаконно.
19.04.2026 18:48 Ответить
Тому й забрав. Але дві обойми вистріляв. Далі перевірив чи витримає він постріл з калаша. Результат відомий.
19.04.2026 19:22 Ответить
Там нескладна переробка. А по вигляду - не відрізняють... У мого батька, в молодості, був макет "Стєчкіна". Відлитий , у натуральну величину, з алюмінію, і пофарбований у чорний колір. Можна його назвать "пістолетом"?
19.04.2026 17:58 Ответить
"Службовці ТЦК переважно фронтовики"
🤣🤣🤣😂😂😂
19.04.2026 18:23 Ответить
Службовці ТЦК переважно фронтовики.
Да ви що?А ось ветеран з Одеської спілки ветеранів каже,що в Одеському ТЦК наприклад їх взагалі немає. https://www.instagram.com/reels/DWTcrVqiLot/
20.04.2026 23:03 Ответить
яке ТЦК? стрільцю 23 роки....
20.04.2026 13:43 Ответить
Як можна зі стартового в когось стріляти?
Це все одно що стріляти пальцем.
19.04.2026 17:45 Ответить
Ну.... Ось набій зі стартового. Трішки допрацьованого.
19.04.2026 17:59 Ответить
Легко... Видаляється та переробляється, від одної, до кількох деталей (в залежності від моделі). В стартовий патрон вставляється металева кулька. І все. На 25 м, як ПМ, він бить не зможе - але на 3-4 метри це цілком смертельна зброя...
19.04.2026 18:10 Ответить
Прибери коментар... Тут не всі розумно мислять...
19.04.2026 18:24 Ответить
З п'яти метрів радянський холодильник прострелює.
19.04.2026 19:23 Ответить
не експериментував... Але результати пострілів, по людях, бачив...
19.04.2026 19:47 Ответить
До речі, той даун купив його в Чернігові, причепив до розгрузки і так приїхав під Покровськ. Везучий. Плюс водійське посвідчення у нього перед тим за аварію під наркотою забрали.
19.04.2026 19:56 Ответить
а звідки знаєш,що ствол направлений в Твій бік не "виплюне смерть"???
19.04.2026 18:10 Ответить
Сначала нужно было побежать за аптечками, инструкции жука не выполнены, нужно тщательное расследование.
19.04.2026 17:46 Ответить
Дякуємо героїчним поліцейським за знешкодження небезпечного злочинця!
19.04.2026 17:51 Ответить
Ну на стартовий це не карабін, там аптечка не потрібна ((((
19.04.2026 18:02 Ответить
Скільки хероїв в тилу?
19.04.2026 18:10 Ответить
Це він давав команду бігти тим "поліцейським" з Києва.
19.04.2026 18:15 Ответить
Патрон схоже газовий, який це в опу стартовий?
19.04.2026 18:49 Ответить
Та де ж він газовий? З зеленим шлямбуром, це якраз стартовий, тобто бланк, а з червоним газовий.
19.04.2026 19:20 Ответить
ст. 298-2
"..Умови для затримання:
Стаття вимагає наявності хоча б однієї з додаткових умов:
Відмова припинити правопорушення або опір.
Спроба втечі з місця події.
Невиконання вимог поліції під час переслідування. Ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що загрожує життю чи здоров'ю.."
якщо описане у новині більш-менш правдиво, то мені може також не сподобався цей чувак, його дії.. та чи мало шо кому може не сподобатися?..
але за що його-таки затримали? так можна кожного, хто не сподобався зєлєнскаму правосуддю попересаджати..
19.04.2026 19:11 Ответить
 
 