Чоловік стріляв зі стартового пістолета у Чернігові: його затримано, постраждалих немає (оновлено). ФОТОрепортаж

У Чернігові чоловік стріляв зі стартового пістолета на вулиці.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

Згодом у поліції заявили, що затримали чоловіка за стрілянину.

"Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків з ознаками алкогольного спʼяніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські оперативно затримали 23-річного чоловіка в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено, мотиви скоєного встановлюються", - зазначили там.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Готується повідомлення про підозру.

стрілянина (1879) Чернігів (895) Чернігівська область (1324) Чернігівський район (185)
Як можна зі стартового в когось стріляти?
Це все одно що стріляти пальцем.
19.04.2026 17:45 Відповісти
Це він давав команду бігти тим "поліцейським" з Києва.
19.04.2026 18:15 Відповісти
"Службовці ТЦК переважно фронтовики"
🤣🤣🤣😂😂😂
19.04.2026 18:23 Відповісти
за що його затримали? може. до нього цигани або собаки чіплялися
19.04.2026 17:28 Відповісти
Під час воєнного стану в Україні діють суворі обмеження щодо використання будь-яких пристроїв, що імітують звуки вибухів або стрільби.
Стрільба зі стартового (сигнального) пістолета у громадських місцях під час воєнного стану може бути розцінена як ***********. Звуки, схожі на постріли, можуть викликати паніку серед населення та привернути увагу правоохоронних органів, що призведе до серйозних наслідків, включаючи кримінальну відповідальність (залежно від обставин і місця застосування).
За порушення передбачена адміністративна (штрафи, конфіскація) або кримінальна відповідальність (***********).
А щоб подібних випадків ставало менше, то уряду України потрібно терміново розпочати виготовлення ядерної зброї.
19.04.2026 17:33 Відповісти
терміно вимагаємо Закон про зброю !

Стрєляють всє !!!!!
під кацапську дудку.... бєспрєдєла

19.04.2026 17:45 Відповісти
Воєнний стан - їбашьте на ураження, потім розберетесь.
19.04.2026 17:35 Відповісти
А навіщо? Навіщо він стріляв? Навіщо взагалі він носив той стартовий пістолет з собою?
19.04.2026 17:41 Відповісти
ТЦК. Шанс налякати і втекти. Так багато роблять.
19.04.2026 17:43 Відповісти
але мало за таке сидять

ЗЄльоний бардак в Державі !

.
19.04.2026 17:47 Відповісти
Ну не знаю. А просто втекти? Службовці ТЦК переважно фронтовики. Невже вони не в змозі відрізнити стартовий пістолет від справжнього?
19.04.2026 17:50 Відповісти
А там рожева заглушка на стволі знімається і хрін відрізниш, поки в ствол не заглянеш. А ще стартовики переробляються на бойові. У мене на війні такий був.
19.04.2026 17:56 Відповісти
Боевой?
19.04.2026 18:34 Відповісти
Перероблений. Забрав у підлеглого.
19.04.2026 18:39 Відповісти
Он же из ЦАМа, после первого выстрела затвор прилетит в глаз. Да и срок за переделанный как за обычный пистолет дают. Глупая затея. Максимум резиноплюйку сообразить, опять же незаконно.
19.04.2026 18:48 Відповісти
Тому й забрав. Але дві обойми вистріляв. Далі перевірив чи витримає він постріл з калаша. Результат відомий.
19.04.2026 19:22 Відповісти
Там нескладна переробка. А по вигляду - не відрізняють... У мого батька, в молодості, був макет "Стєчкіна". Відлитий , у натуральну величину, з алюмінію, і пофарбований у чорний колір. Можна його назвать "пістолетом"?
19.04.2026 17:58 Відповісти
"Службовці ТЦК переважно фронтовики"
🤣🤣🤣😂😂😂
19.04.2026 18:23 Відповісти
Службовці ТЦК переважно фронтовики.
Да ви що?А ось ветеран з Одеської спілки ветеранів каже,що в Одеському ТЦК наприклад їх взагалі немає. https://www.instagram.com/reels/DWTcrVqiLot/
20.04.2026 23:03 Відповісти
яке ТЦК? стрільцю 23 роки....
20.04.2026 13:43 Відповісти
Як можна зі стартового в когось стріляти?
Це все одно що стріляти пальцем.
19.04.2026 17:45 Відповісти
Ну.... Ось набій зі стартового. Трішки допрацьованого.
19.04.2026 17:59 Відповісти
Легко... Видаляється та переробляється, від одної, до кількох деталей (в залежності від моделі). В стартовий патрон вставляється металева кулька. І все. На 25 м, як ПМ, він бить не зможе - але на 3-4 метри це цілком смертельна зброя...
19.04.2026 18:10 Відповісти
Прибери коментар... Тут не всі розумно мислять...
19.04.2026 18:24 Відповісти
З п'яти метрів радянський холодильник прострелює.
19.04.2026 19:23 Відповісти
не експериментував... Але результати пострілів, по людях, бачив...
19.04.2026 19:47 Відповісти
До речі, той даун купив його в Чернігові, причепив до розгрузки і так приїхав під Покровськ. Везучий. Плюс водійське посвідчення у нього перед тим за аварію під наркотою забрали.
19.04.2026 19:56 Відповісти
а звідки знаєш,що ствол направлений в Твій бік не "виплюне смерть"???
19.04.2026 18:10 Відповісти
Сначала нужно было побежать за аптечками, инструкции жука не выполнены, нужно тщательное расследование.
19.04.2026 17:46 Відповісти
Дякуємо героїчним поліцейським за знешкодження небезпечного злочинця!
19.04.2026 17:51 Відповісти
Ну на стартовий це не карабін, там аптечка не потрібна ((((
19.04.2026 18:02 Відповісти
Скільки хероїв в тилу?
19.04.2026 18:10 Відповісти
Це він давав команду бігти тим "поліцейським" з Києва.
19.04.2026 18:15 Відповісти
Патрон схоже газовий, який це в опу стартовий?
19.04.2026 18:49 Відповісти
Та де ж він газовий? З зеленим шлямбуром, це якраз стартовий, тобто бланк, а з червоним газовий.
19.04.2026 19:20 Відповісти
ст. 298-2
"..Умови для затримання:
Стаття вимагає наявності хоча б однієї з додаткових умов:
Відмова припинити правопорушення або опір.
Спроба втечі з місця події.
Невиконання вимог поліції під час переслідування. Ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що загрожує життю чи здоров'ю.."
якщо описане у новині більш-менш правдиво, то мені може також не сподобався цей чувак, його дії.. та чи мало шо кому може не сподобатися?..
але за що його-таки затримали? так можна кожного, хто не сподобався зєлєнскаму правосуддю попересаджати..
19.04.2026 19:11 Відповісти
 
 