Чоловік стріляв зі стартового пістолета у Чернігові: його затримано, постраждалих немає (оновлено). ФОТОрепортаж

У Чернігові чоловік стріляв зі стартового пістолета на вулиці.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає.

Згодом у поліції заявили, що затримали чоловіка за стрілянину.

"Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків з ознаками алкогольного спʼяніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські оперативно затримали 23-річного чоловіка в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено, мотиви скоєного встановлюються", - зазначили там.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Готується повідомлення про підозру.







