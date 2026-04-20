Враг атаковал три района Днепропетровской области: 6 раненых

В результате почти 20 атак со стороны РФ пострадали 6 человек, повреждены многоэтажные дома, частные дома и инфраструктура в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Никопольский район

Пятеро раненых. В Марганецкой громаде пострадали мужчины 74, 62, 24 лет и женщина 23 лет. Также в Никополе ранен 64-летний мужчина.

Оккупанты обстреливали FPV и артиллерией. Целились по райцентру, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской и Покровской сельским громадам.

Произошел пожар. Повреждены 3 частных и многоквартирный дома, хозяйственная постройка, агрофирма, промышленное предприятие и инфраструктура.

Синельниковский район

По Покровской громаде ударили КАБами, по Васильковской - БПЛА.

Горела крыша частного дома и хозяйственная постройка.

В Шахтерском из-за атаки БПЛА повреждена инфраструктура. В городе нет света. Специалисты уже работают.

Криворожский район

В результате атаки БПЛА в Кривом Роге произошел пожар. Пострадал мужчина 39 лет. Повреждены многоэтажки и инфраструктура

