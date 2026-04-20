Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: 6 поранених

Внаслідок майже 20 атак РФ постраждали 6 людей, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктуру в Нікопольському, Криворізькому й Синельниківському районах.

про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Нікопольський район

Пʼятеро поранених. У Марганецькій громаді постраждали чоловіки 74, 62, 24 та жінка 23 років. Також у Нікополі поранений 64-річний чоловік.

Окупанти гатили FPV й артилерією. Цілили по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Сталася пожежа. Пошкоджені 3 приватні й багатоквартирний будинки, господарська споруда, агрофірма, промислове підприємство та інфраструктура.

Синельниківський район

По Покровській громаді вдарили КАБами, по Васильківській - БпЛА.

Горів дах приватного будинку та господарська споруда.

У Шахтарському через атаку БпЛА пошкоджена інфраструктура. У місті немає світла. Фахівці вже працюють.

Криворізький район

Внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі сталася пожежа. Постраждав чоловік 39 років. Пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура

