ПВО сбила 113 вражеских БПЛА из 142, - Воздушные силы

С вечера 19 апреля российские захватчики атаковали Украину 142 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Около 100 из них - "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

ВОТ Донецк;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

