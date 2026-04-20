ПВО сбила 113 вражеских БПЛА из 142, - Воздушные силы
С вечера 19 апреля российские захватчики атаковали Украину 142 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Около 100 из них - "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски зафиксированы со следующих направлений:
- Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- ВОТ Донецк;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль