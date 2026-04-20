ППО збила 113 ворожих БпЛА з 142, - Повітряні сили

З вечора 19 квітня російські загарбники атакували Україну 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 100 із них – "шахеди".

Пуски зафіксовані з напрямків:

  • Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • ТОТ Донецьк;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Скільки БпЛА ліквідовано вночі 20 квітня

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

