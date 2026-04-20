ППО збила 113 ворожих БпЛА з 142, - Повітряні сили

З вечора 19 квітня російські загарбники атакували Україну 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 100 із них – "шахеди".

про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски зафіксовані з напрямків:

Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

ТОТ Донецьк;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

