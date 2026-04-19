УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12430 відвідувачів онлайн
Новини ППО України
5 058 180

Україні за рік треба створити власну антибалістику, щоб не залежати від Patriot, - Зеленський

Україні потрібна власна антибалістика: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність створення вітчизняної системи ППО, що буде здатна збивати балістичні цілі.

Про це він сказав в інтерв'ю для телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Моя ідея в тому, що у нас повинна бути антибалістична європейська система. Ми говоримо із кількома державами, ми працюємо  в цьому напрямку. Нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему", - сказав він.

За словами Зеленського, Україні це потрібно, щоб не залежати від Patriot.

"Це реалістично. Це дуже складно, але питання в складових. Ми ще з усіма (країнами Європи. - Ред.) не говорили. З ключовими країнами, з якими я хотів поговорити про це в Європі, я поговорив", - додав глава держави.

Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявив, що в України зараз такий дефіцит ракет Patriot, що гірше бути не може.

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) ППО (4050)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
******* наркоман за 7 років так і не зміг стати нормальним президентом, або хоча б налагодити нормальну мобілізацію - але аналог Петріоту який є у максимум у 2-3 найрозвиненіших країн світу - візьми і висри йому за рік.
показати весь коментар
19.04.2026 20:55 Відповісти
+28
Згадався проект "бариги" «Кільчень» - перспективна українська багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система (ЗРС) великої дальності. Вона призначена для знищення аеродинамічних (літаки, БПЛА) та балістичних цілей на відстані до 280 км, позиціонуючись як вітчизняний аналог системи Patriot, здатний збивати до 16 цілей одночасно. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали у 2018 році і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися. Про неї забули відразу після квітня 2019 року. Чому? Бо нарід вибрав того, хто всі гроші та час витратив на "Велике крадівництво".
Крім "Кільчені" були і інші проекти, підписані договори з іншими країнами на виробництво інших систем. ППО Але все було згорнуто Голобородьком після виборів. Основна ціль - "Велике крадівництво". Та навіть більше, всі старі системи ППО С-300, на які "свинарчуки" привезли з росії клістрони - були вилучені по наказу простого мальчіка від наріду, щоб наші системи ППО не збили літаки мальчіков в трусіках із росії. Тоді в перші дні повномасшабного вторгненна кцапи літали над всією Україною. Хіба ми це забули?
показати весь коментар
19.04.2026 21:15 Відповісти
+20
Я теж хочу так потужно пи* діти. Що для цього потрібно?
показати весь коментар
19.04.2026 20:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Агов, ведучій!! Ти забув що "ти" є верховний міндіч і генералісімус під час війни???
Це ж твоя відповідальність !!
показати весь коментар
19.04.2026 21:10 Відповісти
За рік?
показати весь коментар
19.04.2026 21:10 Відповісти
Такі системи створюються роки.І роки випробовуються і запускаються у масове виробництво.
показати весь коментар
19.04.2026 21:13 Відповісти
це в мирний час, і якщо немає напрацювань.
показати весь коментар
19.04.2026 21:15 Відповісти
Так немає напрацювань.В нас нічого подібного на виробника Петріот і самої системи в Україні не було,немає і не буде.Україна і зараз нормальних ракет не створила ще,а це легше в рази.Фламінго це на основі совєцького безпілотника і з тими ж двигунами.Вони просто в наявності були.А зараз вже і новий двигун потрібен.Що вже вже за великі і складні системи говорити?Можна сказати,що через 5 років,в нас свій F-35 буде.
показати весь коментар
19.04.2026 21:22 Відповісти
Є напрацювання, і радарів, і ракет - як балістичних, так і зенітних. Чи ти на повному серйозі тут пишеш, що неможливо поєднати радари з радіокерованими ракетами?
показати весь коментар
19.04.2026 21:29 Відповісти
Немає.На малюнках і ескізах є.В нас немає масового виробництва комплексів Сапсан.А це подібно до москальського іскандеру.
показати весь коментар
19.04.2026 21:31 Відповісти
Навіть одиничного виробництва достатньо для відпрацювання технології. А масштабувати завжди можна.
показати весь коментар
19.04.2026 21:35 Відповісти
Ні недостатньо.Щоб масштабувати потрібно мати обладнання і купу спеціалістів.
показати весь коментар
19.04.2026 21:43 Відповісти
Обладнання купується або виробляється, а спеціалістів можна навчити. Немає нічого неможливого. Просто не треба бути меншовартісними куколдами.
показати весь коментар
19.04.2026 21:51 Відповісти
Просто,як в слуг народу.В нас вже вищі навчальніпрограють практично всім більш менш нормальним країнам.І хто взагалі з молоді хоче йти ракети будувати? Навіщо молоді це,в нас?Це десятиліття потрібно,підготовлювати різних спеціалістів.
показати весь коментар
19.04.2026 22:04 Відповісти
>В нас вже вищі навчальніпрограють практично всім більш менш нормальним країнам.

виключно за лівими """метриками""", де має значення наскільки толерантний ВНЗ до лгбт+ жидів та іншого біосміття.
показати весь коментар
19.04.2026 22:09 Відповісти
Наші вищі,також ліві.
показати весь коментар
19.04.2026 22:20 Відповісти
не настільки, як в США.
власне, США мають досить посередню вищу освіту, тому вони масово імпортують інженерів та вчених. В тому числі з України.
показати весь коментар
19.04.2026 22:21 Відповісти
Вони імпотують людей,а університети,там топові,навіть якщо і ліві.В Україні деградація технічної освіти і навіть до того ж совка,не дотягує.З України тікають всі.В школах класи закриваються,а в селах,навіть великих,школи,причому не якісь початкові чи 9 річні,а 11 річні.Бо дітей банально немає.Це суцільна деградація.
показати весь коментар
19.04.2026 23:12 Відповісти
вони імпортують людей зі знаннями з наших "поганих" вузів, бо для них цього цілком достатньо.

>а університети,там топові

хіба що в промиванні мізків critical race theory та women's study.
показати весь коментар
19.04.2026 23:18 Відповісти
Напевнео київські виші кращі.
показати весь коментар
20.04.2026 09:39 Відповісти
Вони різних людей експортують і навіть без знань.Просто працьовитих.Знаю багато таких.І саме таких більше.Знаю будівельників,далекобійників і кур'єрів.Індусів і китайців,в них напорядок більше.І москалів доречі,в них більше в рази.
показати весь коментар
20.04.2026 09:41 Відповісти
>Це десятиліття потрібно,підготовлювати різних спеціалістів.

бери більше, тисячоліття
показати весь коментар
19.04.2026 22:10 Відповісти
Ну напевно рік,як каже Зеленський.Через рік напишеш,чи створили вже повноціну систему.
показати весь коментар
19.04.2026 22:19 Відповісти
Де в нас виготовляють круті верстати?
показати весь коментар
19.04.2026 22:06 Відповісти
а якщо не зробиш за рік? яка твоя відповідальність? такі словесні маніпуляції, що легко буде списати на когось...
показати весь коментар
19.04.2026 21:13 Відповісти
ну значить ще рік. і ще. шкода чи що?
показати весь коментар
19.04.2026 22:12 Відповісти
Через рік пообіцяють ще через рік
показати весь коментар
20.04.2026 09:59 Відповісти
Згадався проект "бариги" «Кільчень» - перспективна українська багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система (ЗРС) великої дальності. Вона призначена для знищення аеродинамічних (літаки, БПЛА) та балістичних цілей на відстані до 280 км, позиціонуючись як вітчизняний аналог системи Patriot, здатний збивати до 16 цілей одночасно. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали у 2018 році і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися. Про неї забули відразу після квітня 2019 року. Чому? Бо нарід вибрав того, хто всі гроші та час витратив на "Велике крадівництво".
Крім "Кільчені" були і інші проекти, підписані договори з іншими країнами на виробництво інших систем. ППО Але все було згорнуто Голобородьком після виборів. Основна ціль - "Велике крадівництво". Та навіть більше, всі старі системи ППО С-300, на які "свинарчуки" привезли з росії клістрони - були вилучені по наказу простого мальчіка від наріду, щоб наші системи ППО не збили літаки мальчіков в трусіках із росії. Тоді в перші дні повномасшабного вторгненна кцапи літали над всією Україною. Хіба ми це забули?
показати весь коментар
19.04.2026 21:15 Відповісти
скільки порошенко виділив на цей проєкт?
показати весь коментар
19.04.2026 21:20 Відповісти
Згинь з очей, зелений сраколиз.
показати весь коментар
19.04.2026 21:35 Відповісти
сидиш собі в раю для пакистанців, і не лізь в українські справи
ти вже не маєш відношення до України та української політики.
показати весь коментар
19.04.2026 21:36 Відповісти
Скільки Порошенко виділив на цей проект? І це все запитання? Можливо краще було запитати, а які проекти з 2019 року були у Зеленського? Скільки систем ППО він профінансував для Міністерства оборони?
Сам факт початку проектування і замовлення в МО проекту ПП "Кільчень" говорить про те, що цей проект був необхідним і замовлений для України в Україні і це робилося командою Порошенка. Крім цього відремонтовані інші системи ППО і крім "Кільчені" замовлені інші проекти з турками та іншими країнами. При виборі Зеленського всі ці договори пішли на смітник - всі гроші направлені на асфальтоукрадчики, дорожний бітум, грейдери та іншу асфальтку техніку.
показати весь коментар
19.04.2026 21:42 Відповісти
Так, мені цікаво чи виділив на цей проєкт порошенко стільки ж, скільки було виділено на субсидування агрохолдингів. З зе для мене все зрозуміло, я не голосував за нього.
показати весь коментар
19.04.2026 21:49 Відповісти
Почну з того, що Порошенко Президент України, який відродив ЗСУ, витягнув Україну з-під плінтуса у 2014 році, куди її засунули яник і його антиукраїнська команда, яка майже в повному складі сьогодні обслуговує Голобородька. Порошенко, який до цього дня, знаходячись під санкціями росії і Зеленського (незаконно) профінансував ЗСУ на 12 мільярлдів і його прізвіще пишеться з Великої Літери. З маленької літери пишуться прізвича мародерів України, які вкравши мільярди з економіки і оборони втекли за кордон. Скільки було виділено не відомо, бо йде війна. Але точно - виділено, бо при ньому з'явився такий проект. При Зеленському точно нічого не виділено - бо не було таких проектів вже 7 років. Я навіть повірю, що Ви за Зе не голосували, бо боти не голосують.
показати весь коментар
19.04.2026 22:04 Відповісти
так скільки порошенко виділив грошей на власні ракетні програми та ППО з ПРО? нащо писати ці простирадла тексту, коли є проста відповідь у вигляді суми.
показати весь коментар
19.04.2026 22:12 Відповісти
Скільки зелена ****** задонатила власних коштів на ЗСУ, марущак?
показати весь коментар
19.04.2026 22:14 Відповісти
0, але зе і не є українцем, для нього це лише місце заробітку.
показати весь коментар
19.04.2026 22:20 Відповісти
Нова версія "НЬЮ ВАСЮКІВ:
3000 ракет "Фламінго" до кінця 2025 року?
Та легко!
На Марс полетіти?
Та "нєфіг дєлать"!
За рік створити власну антибалістику ?
На раз!
показати весь коментар
19.04.2026 21:18 Відповісти
👍...
показати весь коментар
19.04.2026 22:02 Відповісти
Лучшая антибиллистика-это создание обычной баллистики и зеркальный ответ по городам кацапии...это приведет сразу же к антибаллистическому эффекту...дурень
показати весь коментар
19.04.2026 21:18 Відповісти
І це на багато легше створити і навіть дешевше.
показати весь коментар
19.04.2026 21:23 Відповісти
Прокинувся, очухавсь, не схаменувся! А де українці? - Кращі й живі - ще воюють, розумніші донатять, посередники між ними мають свої 10 сріблоників. А де кошти американських і европейських платників податків? Де Міндіч з "двушкой"?
показати весь коментар
19.04.2026 21:20 Відповісти
Ну так треба ж якесь розумне обґрунтування для лохів європейців куди їх гроші тирити.
показати весь коментар
19.04.2026 21:20 Відповісти
Схоже, він вже все збив. У себе в голові.
показати весь коментар
19.04.2026 21:20 Відповісти
А кто шашлыки нам будет жарить?
показати весь коментар
19.04.2026 21:23 Відповісти
Ідіот! Що ти верзеш?🤦🤦 Ти ж в 2019 році закрив грім 2!! Кінчене яке, нанюхався
показати весь коментар
19.04.2026 21:26 Відповісти
Прошло 4 года войны.
Потужный опомнился
показати весь коментар
19.04.2026 21:27 Відповісти
Опотужнілся...
показати весь коментар
19.04.2026 21:43 Відповісти
"Моя ідея в тому, що у нас повинна бути антибалістична європейська система".
Ідеї то ​​приходять у твою голову, ось тільки не можуть вже 5 років знайти мозок.
показати весь коментар
19.04.2026 21:30 Відповісти
А навіщо цей бовдур в 19 році закрив виробництво ЗРК Корал, ЗРК Дніпро, а головне ЗРК Кільчень???
показати весь коментар
19.04.2026 21:30 Відповісти
Треба щось одне вибирати, або антибалістику створювати, або кубометри зелені складувати на офшори. Але ти, зечмо, вибрало другий варіант, тому і нема досі антибалістики, і сумніваюсь, що буде.
показати весь коментар
19.04.2026 21:31 Відповісти
Не зміг створити балістику, зате ***** антибалістику створить!
показати весь коментар
19.04.2026 21:34 Відповісти
Це як семітизму нема, а антисемітизм є.
показати весь коментар
19.04.2026 21:42 Відповісти
Досвід підказує, що створити можна все і в найкоротший термін. Але в телемарафоні і вечірніх гундосиках
показати весь коментар
19.04.2026 21:41 Відповісти
Треба конечно. Но будет как обычно.
показати весь коментар
19.04.2026 21:41 Відповісти
У США свій Трамп, у нас свій, дуже схожі - обидва деграданти.
показати весь коментар
19.04.2026 21:43 Відповісти
Таких эмоций в отзывах о клоуне я еще не видел,но то ,что зеленскому пора домой в Израиль к Саше и Риме,это точно
показати весь коментар
19.04.2026 21:47 Відповісти
А посидіти на дорожку?
показати весь коментар
19.04.2026 22:12 Відповісти
Років так 10-12...
З конфіскацією...
показати весь коментар
19.04.2026 22:14 Відповісти
Наступний крок це база на Мисяци. Майбутнє - це найулюбленіша тема комуністів та начальників верховнои ставци у зеленому френчи.
показати весь коментар
19.04.2026 21:58 Відповісти
коли ти вже 🤡 конченний чорт зеленний ,підеш у відставку , па* ло ,дай людям свято душі відзначити !!!...
показати весь коментар
19.04.2026 22:09 Відповісти
🤣🤣🤣
Мудрый нарид, вечерний потужний видосик готов, налетай!
показати весь коментар
19.04.2026 22:10 Відповісти
https://x.com/777AFU



https://x.com/777AFU

777ua@777AFU



Як цей піз...жь вже за....ав Виробник Фламінго заявив що по Єлабузі де виробляють Шахеди немає сенсу бити, бо вони це виробництво одразу і дуже швидко перенесуть в друге місце. Розходимось За супутниковими даними в Єлабузі збудували ще чотири нових цеха і навчальний корпус.
показати весь коментар
19.04.2026 22:13 Відповісти
ПАРУ МЛРД БАКСІВ ЗНИКНЕ З УКРАЇНСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЯК І У ВИПАДКУ З "ФЛАМІНГАМИ"
показати весь коментар
19.04.2026 22:15 Відповісти
Літаки летять, всіх бомбитимемо. Чергова нісенітниця із серії подібних до цієї ідей обкуреного гундоса.
показати весь коментар
19.04.2026 22:16 Відповісти
Дивно, сам закрив всі ракетні програми Порошенка, а зараз де балістіка? Напевне теж старий, як Трамп стає.
показати весь коментар
19.04.2026 22:24 Відповісти
777ua@777AFU
Но знов не сказав де наша балістика і крилаті ракети на п'ятому році війни. Тількі відео і фото показує. Пінокіо
показати весь коментар
19.04.2026 22:25 Відповісти
Україні за рік треба створити власну антибалістику, щоб не залежати від Patriot, - Зеленський

говорит так как будто у наливайки поймал чувака с именем Украина и говорит ему что ему треба сделать.

в бюджете, Торчиль, у тебя есть десятки миллиардов долларов на это?
показати весь коментар
19.04.2026 22:26 Відповісти
Якщо Адам і Єва, першолюди за Біблією - євреї, то про що з тобою розмоляти. Сходи в сінагогу, підвище рівень своєї освіти. Тихої ночі.
показати весь коментар
19.04.2026 22:27 Відповісти
То тільки після міль'ярда дерев і кожній бабці по смартфону. Балаболка ******.
показати весь коментар
19.04.2026 22:29 Відповісти
А ще краще - Україна за рік повинна виграти цю війну та знищити весь військовий потенціал ворога, щоб не було потреби в жодній протиракетній обороні.
показати весь коментар
19.04.2026 22:34 Відповісти
Просрочений с дерьмаками своїми для пропагандонмарафону бреше щоб мародерити на крові і далі , невідповідати за шашлики і терор який устроїв в Україні
показати весь коментар
19.04.2026 22:43 Відповісти
перечитай що ти написав раніше.
показати весь коментар
19.04.2026 22:50 Відповісти
Стратегічна демагогія то святе.
показати весь коментар
19.04.2026 22:52 Відповісти
Ідея бачите у нього з'явилася, поговорило воно с кимось вже....За рік воно під кайфом хоче створити власну антибалістику? Цей обкурений ішак перед тим як щось ляпати щось своім дурнуватим язиком хоча б поцікавилось істрорією створення того ж ЗРК Patriot від якого воно не хоче залежати. Проєктування системи розпочалося у 1963 році Виробництво розпочалося на початку 80-х років. Система пройшла довгий шлях до створення комплексу, здатного збивати балістичні цілі, при цьому сама розробка, іі доведення ,перш ніж система стала повністю ефективною та надійно, та іі виробництво зайняли кілька десятиліть.....А воно обдовбане розмріялося за рік пройти цей шлях, та ще й під час війни....Воно за сім років не спромоглося й досі наладити випуск звичайних мін для мінометів , а за рік хоче створити антибалістику? Просто немає слів...
показати весь коментар
19.04.2026 23:13 Відповісти
Обговорювати ідеї генератора випадкових фраз, ким є по суті цей невиліковний і ненавчаємий персонаж - нема сенсу. Сьогодні він пропонує захист неба аравійському півострову, завтра розблокувати омундсьау протоку, або створити балістику, або про против балістики тощо...
показати весь коментар
19.04.2026 23:44 Відповісти
українцям: все добре
тролям, ботам, кацапні: пишіть ще
показати весь коментар
20.04.2026 00:00 Відповісти
А що в Україні інноваційного створили за останні роки? Дрони перехоплювачі? Так вони існували вже не один рік на заході, те що ми їх скопіювали - не розробка. Фламінга яка там кудись влучає 1/100 разів, так теж не новинка. Ну давай, Петріот зроби. КБ Луч ще може і міг би над цим попрацювати, але наврядчи їм вистачає кваліфікації і на це потрібні були б роки. Та й КБ Луч давно в немилості у дуче через Пашинського, здається ледве виживають.
показати весь коментар
20.04.2026 01:20 Відповісти
Мав на увазі наші високошвідкісні дрони, які чумусь ідентичні до західних розробок, де його дійсно розробляли, продумували концепт, аеродинаміку. Виглядає так що у нас лише причепили вибухівку. Дрони на оптоволокні, їх же росіяни першими почали використовувати? Можна скільки завгодно сміятися з Райнметаль, що ті німці розуміють, але подивимся на ці "вітчизняні Петріоти"
показати весь коментар
20.04.2026 21:53 Відповісти
73% зеолгофренів повірять цьому ляпалу. Як завжди...як завжди...
показати весь коментар
20.04.2026 06:17 Відповісти
Я правильно розумію, що з'явилася перспектива отримання європейських грошей... і країну готують до чергового великого піз...дінгу, а ля 3000 фламіндічів?
показати весь коментар
20.04.2026 09:14 Відповісти
Мінометні міни зробити не вдалось, ППО ракети набагато простіші, це як мільярд дерев.
показати весь коментар
20.04.2026 09:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 