Україні за рік треба створити власну антибалістику, щоб не залежати від Patriot, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність створення вітчизняної системи ППО, що буде здатна збивати балістичні цілі.
Про це він сказав в інтерв'ю для телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя ідея в тому, що у нас повинна бути антибалістична європейська система. Ми говоримо із кількома державами, ми працюємо в цьому напрямку. Нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему", - сказав він.
За словами Зеленського, Україні це потрібно, щоб не залежати від Patriot.
"Це реалістично. Це дуже складно, але питання в складових. Ми ще з усіма (країнами Європи. - Ред.) не говорили. З ключовими країнами, з якими я хотів поговорити про це в Європі, я поговорив", - додав глава держави.
- Раніше Зеленський заявив, що в України зараз такий дефіцит ракет Patriot, що гірше бути не може.
Це ж твоя відповідальність !!
виключно за лівими """метриками""", де має значення наскільки толерантний ВНЗ до лгбт+ жидів та іншого біосміття.
власне, США мають досить посередню вищу освіту, тому вони масово імпортують інженерів та вчених. В тому числі з України.
>а університети,там топові
хіба що в промиванні мізків critical race theory та women's study.
бери більше, тисячоліття
Крім "Кільчені" були і інші проекти, підписані договори з іншими країнами на виробництво інших систем. ППО Але все було згорнуто Голобородьком після виборів. Основна ціль - "Велике крадівництво". Та навіть більше, всі старі системи ППО С-300, на які "свинарчуки" привезли з росії клістрони - були вилучені по наказу простого мальчіка від наріду, щоб наші системи ППО не збили літаки мальчіков в трусіках із росії. Тоді в перші дні повномасшабного вторгненна кцапи літали над всією Україною. Хіба ми це забули?
ти вже не маєш відношення до України та української політики.
Сам факт початку проектування і замовлення в МО проекту ПП "Кільчень" говорить про те, що цей проект був необхідним і замовлений для України в Україні і це робилося командою Порошенка. Крім цього відремонтовані інші системи ППО і крім "Кільчені" замовлені інші проекти з турками та іншими країнами. При виборі Зеленського всі ці договори пішли на смітник - всі гроші направлені на асфальтоукрадчики, дорожний бітум, грейдери та іншу асфальтку техніку.
3000 ракет "Фламінго" до кінця 2025 року?
Та легко!
На Марс полетіти?
Та "нєфіг дєлать"!
За рік створити власну антибалістику ?
На раз!
Потужный опомнился
Ідеї то приходять у твою голову, ось тільки не можуть вже 5 років знайти мозок.
З конфіскацією...
Мудрый нарид, вечерний потужний видосик готов, налетай!
Як цей піз...жь вже за....ав Виробник Фламінго заявив що по Єлабузі де виробляють Шахеди немає сенсу бити, бо вони це виробництво одразу і дуже швидко перенесуть в друге місце. Розходимось За супутниковими даними в Єлабузі збудували ще чотири нових цеха і навчальний корпус.
Но знов не сказав де наша балістика і крилаті ракети на п'ятому році війни. Тількі відео і фото показує. Пінокіо
говорит так как будто у наливайки поймал чувака с именем Украина и говорит ему что ему треба сделать.
в бюджете, Торчиль, у тебя есть десятки миллиардов долларов на это?
тролям, ботам, кацапні: пишіть ще