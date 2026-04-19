Україні за рік треба створити власну антибалістику, щоб не залежати від Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність створення вітчизняної системи ППО, що буде здатна збивати балістичні цілі.

Про це він сказав в інтерв'ю для телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Моя ідея в тому, що у нас повинна бути антибалістична європейська система. Ми говоримо із кількома державами, ми працюємо в цьому напрямку. Нам треба за рік зробити свою антибалістичну систему", - сказав він.

За словами Зеленського, Україні це потрібно, щоб не залежати від Patriot.

"Це реалістично. Це дуже складно, але питання в складових. Ми ще з усіма (країнами Європи. - Ред.) не говорили. З ключовими країнами, з якими я хотів поговорити про це в Європі, я поговорив", - додав глава держави.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявив, що в України зараз такий дефіцит ракет Patriot, що гірше бути не може.

