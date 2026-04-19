Украине за год нужно создать собственную антибаллистику, чтобы не зависеть от Patriot, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания отечественной системы ПВО, способной сбивать баллистические цели.
Об этом он сказал в интервью для телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
"Моя идея в том, что у нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы ведем переговоры с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении. Нам нужно за год создать свою антибаллистическую систему", - сказал он.
По словам Зеленского, Украине это нужно, чтобы не зависеть от Patriot.
"Это реально. Это очень сложно, но вопрос в составляющих. Мы еще со всеми (странами Европы. - Ред.) не говорили. С ключевыми странами, с которыми я хотел поговорить об этом в Европе, я поговорил", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявил, что у Украины сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может.
+16 Neweed
19.04.2026 20:55
+13 Олександр Че
19.04.2026 20:54
+12 Поділля16
19.04.2026 21:15
3000 ракет "Фламінго" до кінця 2025 року?
Та легко!
На Марс полетіти?
Та "нєфіг дєлать"!
За рік створити власну антибалістику ?
На раз!
Потужный опомнился
Ідеї то приходять у твою голову, ось тільки не можуть вже 5 років знайти мозок.
З конфіскацією...
Мудрый нарид, вечерний потужний видосик готов, налетай!
Як цей піз...жь вже за....ав Виробник Фламінго заявив що по Єлабузі де виробляють Шахеди немає сенсу бити, бо вони це виробництво одразу і дуже швидко перенесуть в друге місце. Розходимось За супутниковими даними в Єлабузі збудували ще чотири нових цеха і навчальний корпус.