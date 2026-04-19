Украине за год нужно создать собственную антибаллистику, чтобы не зависеть от Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания отечественной системы ПВО, способной сбивать баллистические цели.

Об этом он сказал в интервью для телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Моя идея в том, что у нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы ведем переговоры с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении. Нам нужно за год создать свою антибаллистическую систему", - сказал он.

По словам Зеленского, Украине это нужно, чтобы не зависеть от Patriot.

"Это реально. Это очень сложно, но вопрос в составляющих. Мы еще со всеми (странами Европы. - Ред.) не говорили. С ключевыми странами, с которыми я хотел поговорить об этом в Европе, я поговорил", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявил, что у Украины сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может.

