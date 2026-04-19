Украине за год нужно создать собственную антибаллистику, чтобы не зависеть от Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания отечественной системы ПВО, способной сбивать баллистические цели.

Об этом он сказал в интервью для телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя идея в том, что у нас должна быть антибаллистическая европейская система. Мы ведем переговоры с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении. Нам нужно за год создать свою антибаллистическую систему", - сказал он.

По словам Зеленского, Украине это нужно, чтобы не зависеть от Patriot.

"Это реально. Это очень сложно, но вопрос в составляющих. Мы еще со всеми (странами Европы. - Ред.) не говорили. С ключевыми странами, с которыми я хотел поговорить об этом в Европе, я поговорил", - добавил глава государства.

Читайте: Более 50% вражеских воздушных целей подавляются средствами РЭБ, - Сухопутные войска ВСУ

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский заявил, что у Украины сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может.

Читайте: На днях обеспечены дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу PURL, - Зеленский

Зеленский Владимир (23981) ПВО (3599)
Топ комментарии
+16
******* наркоман за 7 років так і не зміг стати нормальним президентом, або хоча б налагодити нормальну мобілізацію - але аналог Петріоту який є у максимум у 2-3 найрозвиненіших країн світу - візьми і висри йому за рік.
19.04.2026 20:55 Ответить
+13
Я теж хочу так потужно пи* діти. Що для цього потрібно?
19.04.2026 20:54 Ответить
+12
Згадався проект "бариги" «Кільчень» - перспективна українська багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система (ЗРС) великої дальності. Вона призначена для знищення аеродинамічних (літаки, БПЛА) та балістичних цілей на відстані до 280 км, позиціонуючись як вітчизняний аналог системи Patriot, здатний збивати до 16 цілей одночасно. Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали у 2018 році і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися. Про неї забули відразу після квітня 2019 року. Чому? Бо нарід вибрав того, хто всі гроші та час витратив на "Велике крадівництво".
Крім "Кільчені" були і інші проекти, підписані договори з іншими країнами на виробництво інших систем. ППО Але все було згорнуто Голобородьком після виборів. Основна ціль - "Велике крадівництво". Та навіть більше, всі старі системи ППО С-300, на які "свинарчуки" привезли з росії клістрони - були вилучені по наказу простого мальчіка від наріду, щоб наші системи ППО не збили літаки мальчіков в трусіках із росії. Тоді в перші дні повномасшабного вторгненна кцапи літали над всією Україною. Хіба ми це забули?
19.04.2026 21:15 Ответить
Нова версія "НЬЮ ВАСЮКІВ:
3000 ракет "Фламінго" до кінця 2025 року?
Та легко!
На Марс полетіти?
Та "нєфіг дєлать"!
За рік створити власну антибалістику ?
На раз!
19.04.2026 21:18 Ответить
👍...
19.04.2026 22:02 Ответить
Лучшая антибиллистика-это создание обычной баллистики и зеркальный ответ по городам кацапии...это приведет сразу же к антибаллистическому эффекту...дурень
19.04.2026 21:18 Ответить
І це на багато легше створити і навіть дешевше.
19.04.2026 21:23 Ответить
Прокинувся, очухавсь, не схаменувся! А де українці? - Кращі й живі - ще воюють, розумніші донатять, посередники між ними мають свої 10 сріблоників. А де кошти американських і европейських платників податків? Де Міндіч з "двушкой"?
19.04.2026 21:20 Ответить
Ну так треба ж якесь розумне обґрунтування для лохів європейців куди їх гроші тирити.
19.04.2026 21:20 Ответить
Схоже, він вже все збив. У себе в голові.
19.04.2026 21:20 Ответить
А кто шашлыки нам будет жарить?
19.04.2026 21:23 Ответить
Ідіот! Що ти верзеш?🤦🤦 Ти ж в 2019 році закрив грім 2!! Кінчене яке, нанюхався
19.04.2026 21:26 Ответить
Прошло 4 года войны.
Потужный опомнился
19.04.2026 21:27 Ответить
Опотужнілся...
19.04.2026 21:43 Ответить
"Моя ідея в тому, що у нас повинна бути антибалістична європейська система".
Ідеї то ​​приходять у твою голову, ось тільки не можуть вже 5 років знайти мозок.
19.04.2026 21:30 Ответить
А навіщо цей бовдур в 19 році закрив виробництво ЗРК Корал, ЗРК Дніпро, а головне ЗРК Кільчень???
19.04.2026 21:30 Ответить
Треба щось одне вибирати, або антибалістику створювати, або кубометри зелені складувати на офшори. Але ти, зечмо, вибрало другий варіант, тому і нема досі антибалістики, і сумніваюсь, що буде.
19.04.2026 21:31 Ответить
Не зміг створити балістику, зате ***** антибалістику створить!
19.04.2026 21:34 Ответить
Це як семітизму нема, а антисемітизм є.
19.04.2026 21:42 Ответить
Досвід підказує, що створити можна все і в найкоротший термін. Але в телемарафоні і вечірніх гундосиках
19.04.2026 21:41 Ответить
Треба конечно. Но будет как обычно.
19.04.2026 21:41 Ответить
У США свій Трамп, у нас свій, дуже схожі - обидва деграданти.
19.04.2026 21:43 Ответить
Таких эмоций в отзывах о клоуне я еще не видел,но то ,что зеленскому пора домой в Израиль к Саше и Риме,это точно
19.04.2026 21:47 Ответить
А посидіти на дорожку?
19.04.2026 22:12 Ответить
Років так 10-12...
З конфіскацією...
19.04.2026 22:14 Ответить
Наступний крок це база на Мисяци. Майбутнє - це найулюбленіша тема комуністів та начальників верховнои ставци у зеленому френчи.
19.04.2026 21:58 Ответить
коли ти вже 🤡 конченний чорт зеленний ,підеш у відставку , па* ло ,дай людям свято душі відзначити !!!...
19.04.2026 22:09 Ответить
🤣🤣🤣
Мудрый нарид, вечерний потужний видосик готов, налетай!
19.04.2026 22:10 Ответить
Як цей піз...жь вже за....ав Виробник Фламінго заявив що по Єлабузі де виробляють Шахеди немає сенсу бити, бо вони це виробництво одразу і дуже швидко перенесуть в друге місце. Розходимось За супутниковими даними в Єлабузі збудували ще чотири нових цеха і навчальний корпус.
19.04.2026 22:13 Ответить
ПАРУ МЛРД БАКСІВ ЗНИКНЕ З УКРАЇНСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЯК І У ВИПАДКУ З "ФЛАМІНГАМИ"
19.04.2026 22:15 Ответить
Літаки летять, всіх бомбитимемо. Чергова нісенітниця із серії подібних до цієї ідей обкуреного гундоса.
19.04.2026 22:16 Ответить
