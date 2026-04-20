В результате вражеских ударов по Херсонщине один человек погиб, еще 7 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Камишаны, Золотая Балка, Белозерка, Чернобаевка, Разлив, Михайловка, Гавриловка, Архангельское, Малая Александровка, Урожайное, Антоновка, Веселое, Зеленовка, Ивановка, Кизомыс, Львово, Никольское, Михайловка, Новодмитровка, Приднепровское, Садовое, Токаревка, Высокое, Качкаровка, Новотягинка, Новорайск и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 26 частных домов. Также оккупанты повредили частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 1 человека.

