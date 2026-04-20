Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині одна людина загинула, ще 7 дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Комишани, Золота Балка, Білозерка, Чорнобаївка, Розлив, Михайлівка, Гаврилівка, Архангельське, Мала Олександрівка, Урожайне, Антонівка, Веселе, Зеленівка, Іванівка, Кізомис, Львове, Микільське, Михайлівка, Новодмитрівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Високе, Качкарівка, Новотягинка, Новорайськ та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали одну людину.

