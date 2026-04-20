Зеленский подписал закон о соглашении со Швейцарией по восстановлению Украины
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Федеральным советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.
Документ предусматривает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения, заключенного в Риме 10 июля 2025 года. Речь идет о создании правовой основы для привлечения международной поддержки в восстановлении Украины после разрушений, вызванных войной.
На что пойдут средства
Ратификация позволяет привлечь Швейцарию к финансированию и технической помощи в формате безвозвратной поддержки.
Средства будут направлены на закупку товаров и услуг у швейцарских компаний для реализации проектов в сферах энергетики, транспорта и мобильности, машиностроения, строительства, водоснабжения, а также систем реагирования на чрезвычайные ситуации.
Отдельно предусмотрена возможность финансирования других приоритетных для Украины направлений.
Объем финансовой помощи будет определяться ежегодно и сообщаться в начале бюджетного периода, что позволит планировать восстановительные проекты на системной основе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль