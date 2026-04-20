Зеленский подписал закон о соглашении со Швейцарией по восстановлению Украины

Украина получит помощь Швейцарии на восстановление

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Федеральным советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Документ предусматривает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения, заключенного в Риме 10 июля 2025 года. Речь идет о создании правовой основы для привлечения международной поддержки в восстановлении Украины после разрушений, вызванных войной.

На что пойдут средства

Ратификация позволяет привлечь Швейцарию к финансированию и технической помощи в формате безвозвратной поддержки.

Средства будут направлены на закупку товаров и услуг у швейцарских компаний для реализации проектов в сферах энергетики, транспорта и мобильности, машиностроения, строительства, водоснабжения, а также систем реагирования на чрезвычайные ситуации.

Отдельно предусмотрена возможность финансирования других приоритетных для Украины направлений.

Объем финансовой помощи будет определяться ежегодно и сообщаться в начале бюджетного периода, что позволит планировать восстановительные проекты на системной основе.

Ура! Заживем як в Швейцарії.
20.04.2026 17:53 Ответить
... або, мабуть, навіть краще!
20.04.2026 18:18 Ответить
Я щось пропустив, ми що вже перемогли у війні з кацапами?
20.04.2026 17:53 Ответить
я теж щось пропустив! Не один Ви!
20.04.2026 18:19 Ответить
Треба всякої фігні понапідписувати щоб потім той хто прийде після нього все розгрібав
20.04.2026 18:10 Ответить
це ж скільки потрібно буде відміняти - потрібно буде наступникам працювати 24/7
20.04.2026 18:20 Ответить
 
 