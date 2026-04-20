Зеленський підписав закон про угоду зі Швейцарією щодо відновлення України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України.

Документ передбачає завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності угоди, укладеної в Римі 10 липня 2025 року. Йдеться про створення правової основи для залучення міжнародної підтримки у відновленні України після руйнувань, спричинених війною.

На що підуть кошти

Ратифікація дозволяє залучити Швейцарію до фінансування та технічної допомоги у форматі безповоротної підтримки.

Кошти спрямовуватимуться на закупівлю товарів і послуг у швейцарських компаній для реалізації проєктів у сферах енергетики, транспорту і мобільності, машинобудування, будівництва, водопостачання, а також систем реагування на надзвичайні ситуації.

Окремо передбачена можливість фінансування інших пріоритетних для України напрямів.

Обсяг фінансової допомоги визначатиметься щороку та повідомлятиметься на початку бюджетного періоду, що дозволить планувати відновлювальні проєкти на системній основі.

