Зеленський підписав закон про угоду зі Швейцарією щодо відновлення України

Україна отримає допомогу Швейцарії на відновлення

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Документ передбачає завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності угоди, укладеної в Римі 10 липня 2025 року. Йдеться про створення правової основи для залучення міжнародної підтримки у відновленні України після руйнувань, спричинених війною.

На що підуть кошти

Ратифікація дозволяє залучити Швейцарію до фінансування та технічної допомоги у форматі безповоротної підтримки.

Кошти спрямовуватимуться на закупівлю товарів і послуг у швейцарських компаній для реалізації проєктів у сферах енергетики, транспорту і мобільності, машинобудування, будівництва, водопостачання, а також систем реагування на надзвичайні ситуації.

Окремо передбачена можливість фінансування інших пріоритетних для України напрямів.

Обсяг фінансової допомоги визначатиметься щороку та повідомлятиметься на початку бюджетного періоду, що дозволить планувати відновлювальні проєкти на системній основі.

закон (2896) Зеленський Володимир (27556) Україна (7086) Швейцарія (925) Відновлення України група (10)
Ура! Заживем як в Швейцарії.
20.04.2026 17:53 Відповісти
... або, мабуть, навіть краще!
20.04.2026 18:18 Відповісти
Я щось пропустив, ми що вже перемогли у війні з кацапами?
20.04.2026 17:53 Відповісти
я теж щось пропустив! Не один Ви!
20.04.2026 18:19 Відповісти
Треба всякої фігні понапідписувати щоб потім той хто прийде після нього все розгрібав
20.04.2026 18:10 Відповісти
це ж скільки потрібно буде відміняти - потрібно буде наступникам працювати 24/7
20.04.2026 18:20 Відповісти
Швейцарія в курсі? Що все підписує Зеленський
20.04.2026 19:02 Відповісти
От чмо безтолкове! Відновлення під час війни...
20.04.2026 20:40 Відповісти
 
 