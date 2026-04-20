Германия вызвала посла РФ из-за угроз в адрес оборонных предприятий, - МИД

Берлин заявил о неприемлемости российских заявлений и попыток давления в поддержку Украины

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине для дачи объяснений в связи с угрозами со стороны российских чиновников в адрес, в частности, немецких оборонных предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении немецкого МИДа в соцсети X.

В ведомстве заявили, что прямые угрозы России в отношении объектов в Германии являются попыткой повлиять на поддержку Украины и проверить единство союзников. В МИД подчеркнули, что Берлин не поддастся запугиванию, а любые угрозы и шпионская деятельность являются абсолютно неприемлемыми.

"Прямые угрозы России целям в Германии – это попытка ослабить нашу поддержку Украины и испытать наше единство. Наш ответ четкий: нас не удастся запугать", – говорится в заявлении.

Отдельно отмечается, что поводом для обострения ситуации стало обнародование Министерством обороны РФ списков европейских предприятий, которые якобы вовлечены в производство беспилотников и комплектующих для Украины. Впоследствии заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал эти данные "списком потенциальных целей для российских вооруженных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ оказывает давление на оборонные компании ФРГ, - глава спецслужбы Крамер

Слово викликала, замінити на викинула і все буде добре
20.04.2026 18:25 Ответить
... із якого поверху? Тут цікаво!"
20.04.2026 18:41 Ответить
 
 