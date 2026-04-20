Німеччина викликала посла РФ через погрози на адресу оборонних підприємств, – МЗС

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії в Берліні для пояснень через погрози російських посадовців на адресу, зокрема, німецьких оборонних підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві німецького МЗС у соцмережі X.

У відомстві заявили, що прямі погрози Росії щодо об’єктів у Німеччині є спробою вплинути на підтримку України та перевірити єдність союзників. У МЗС наголосили, що Берлін не піддаватиметься залякуванню, а будь-які погрози та шпигунська діяльність є абсолютно неприйнятними.

"Прямі погрози Росії цілям у Німеччині – це спроба послабити нашу підтримку України та випробувати нашу єдність. Наша відповідь чітка: нас не вдасться залякати", – йдеться в заяві.

Окремо зазначається, що приводом для загострення ситуації стало оприлюднення Міністерством оборони РФ списків європейських підприємств, які нібито залучені до виробництва безпілотників і комплектуючих для України. Згодом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав ці дані "списком потенційних цілей для російських збройних сил".

