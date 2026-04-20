Німеччина викликала посла РФ через погрози на адресу оборонних підприємств, – МЗС

Берлін заявив про неприйнятність російських заяв і спроби тиску на підтримку України

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії в Берліні для пояснень через погрози російських посадовців на адресу, зокрема, німецьких оборонних підприємств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві німецького МЗС у соцмережі X.

У відомстві заявили, що прямі погрози Росії щодо об’єктів у Німеччині є спробою вплинути на підтримку України та перевірити єдність союзників. У МЗС наголосили, що Берлін не піддаватиметься залякуванню, а будь-які погрози та шпигунська діяльність є абсолютно неприйнятними.

"Прямі погрози Росії цілям у Німеччині – це спроба послабити нашу підтримку України та випробувати нашу єдність. Наша відповідь чітка: нас не вдасться залякати", – йдеться в заяві.

Окремо зазначається, що приводом для загострення ситуації стало оприлюднення Міністерством оборони РФ списків європейських підприємств, які нібито залучені до виробництва безпілотників і комплектуючих для України. Згодом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав ці дані "списком потенційних цілей для російських збройних сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ чинить тиск на оборонні компанії ФРН, - глава спецслужби Крамер

Німеччина заява росія погрози
Слово викликала, замінити на викинула і все буде добре
20.04.2026 18:25 Відповісти
... із якого поверху? Тут цікаво!"
20.04.2026 18:41 Відповісти
В ГЕРМАНИИ СЕПАРОВ КАК ГОВНА !!!
20.04.2026 19:16 Відповісти
И что же за государство они решили организовать?
20.04.2026 19:44 Відповісти
Гдр в складі созної держави ********** та бульбалуки
20.04.2026 19:53 Відповісти
Это вы из Украины как узнали?
20.04.2026 21:22 Відповісти
А треба більше допомагати для "діпстрайків"!! Тоді небезпека швидко пройде ♥️♥️♥️💪🏻
20.04.2026 21:34 Відповісти
 
 