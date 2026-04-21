В Ровно часть города осталась без света из-за аварии
В одном из районов Ровно произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего жители остались без света.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
По его словам, энергетики уже работают над ликвидацией последствий аварии и восстановлением электроснабжения.
Свет обещают восстановить в ближайшее время
Коваль отметил, что работы ведутся в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей областного центра.
Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
