1 178 2
У Рівному частина міста залишилася без світла через аварію
У частині Рівного сталося аварійне відключення електроенергії, через що мешканці залишилися без світла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії та відновленням електропостачання.
Світло обіцяють відновити найближчим часом
Коваль зазначив, що роботи тривають у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електрику в домівки жителів обласного центру.
Очікується, що електропостачання буде відновлено у найближчий час.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Victor Litarchuk
показати весь коментар21.04.2026 00:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex K #531926
показати весь коментар21.04.2026 05:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль