Украина назначила новых генеральных консулов в Милане и Анталии

Украина продолжает расширять своё консульское присутствие за рубежом для более эффективной защиты прав и интересов граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, были произведены новые кадровые назначения в дипломатической службе. В частности, консульские патенты получили новые руководители украинских консульств в Италии и Турции.

Украина укрепляет консульскую сеть в Европе и Турции

Сибига сообщил, что консульские патенты вручены генеральному консулу Украины в Анталии Богдану Коноплястому и генеральному консулу Украины в Милане Владимиру Вороне.

Министр подчеркнул, что главным приоритетом работы украинских консульских учреждений является защита граждан Украины, оперативное реагирование на их потребности и обеспечение гуманного подхода в работе с людьми.

По его словам, расширение консульской сети позволяет усилить поддержку украинцев за рубежом, особенно в условиях военного положения и роста количества граждан, находящихся за пределами страны.

