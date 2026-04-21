Украина назначила новых генеральных консулов в Милане и Анталии
Украина продолжает расширять своё консульское присутствие за рубежом для более эффективной защиты прав и интересов граждан.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, были произведены новые кадровые назначения в дипломатической службе. В частности, консульские патенты получили новые руководители украинских консульств в Италии и Турции.
Украина укрепляет консульскую сеть в Европе и Турции
Сибига сообщил, что консульские патенты вручены генеральному консулу Украины в Анталии Богдану Коноплястому и генеральному консулу Украины в Милане Владимиру Вороне.
Министр подчеркнул, что главным приоритетом работы украинских консульских учреждений является защита граждан Украины, оперативное реагирование на их потребности и обеспечение гуманного подхода в работе с людьми.
По его словам, расширение консульской сети позволяет усилить поддержку украинцев за рубежом, особенно в условиях военного положения и роста количества граждан, находящихся за пределами страны.
