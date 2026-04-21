Україна призначила нових генконсулів у Мілані та Анталії

Андрій Сибіга патенти новим генконсулам в Анталії та Мілані

Україна продовжує розширювати свою консульську присутність за кордоном для ефективнішого захисту прав і інтересів громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

 За його словами, було здійснено нові кадрові призначення у дипломатичній службі. Зокрема, консульські патенти отримали нові керівники українських консульств в Італії та Туреччині.

Сибіга повідомив, що консульські патенти вручено генеральному консулу України в Анталії Богдану Коноплястому та генеральному консулу України в Мілані Володимиру Вороні.

Міністр наголосив, що головним пріоритетом роботи українських консульських установ є захист громадян України, оперативне реагування на їхні потреби та забезпечення людяного підходу в роботі з людьми.

За його словами, розширення консульської мережі дозволяє посилити підтримку українців за кордоном, особливо в умовах воєнного стану та зростання кількості громадян, які перебувають за межами країни.

Навіщо вони там? Щоб що?
21.04.2026 04:49 Відповісти
У Мілані сезони моди, а в Анталії треба консульська допомога "наташам".
21.04.2026 05:16 Відповісти
Гарні, молоді, веселі...
21.04.2026 05:29 Відповісти
Добре що хоть не ці "вибиті піськи з мохнатою рукою"Під "мохнатою рукою" мав на увазі - "мохнатий хрін-нюхач"
21.04.2026 13:07 Відповісти
 
 