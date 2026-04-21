Україна призначила нових генконсулів у Мілані та Анталії

Україна продовжує розширювати свою консульську присутність за кордоном для ефективнішого захисту прав і інтересів громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, було здійснено нові кадрові призначення у дипломатичній службі. Зокрема, консульські патенти отримали нові керівники українських консульств в Італії та Туреччині.

Україна посилює консульську мережу в Європі та Туреччині

Сибіга повідомив, що консульські патенти вручено генеральному консулу України в Анталії Богдану Коноплястому та генеральному консулу України в Мілані Володимиру Вороні.

Міністр наголосив, що головним пріоритетом роботи українських консульських установ є захист громадян України, оперативне реагування на їхні потреби та забезпечення людяного підходу в роботі з людьми.

За його словами, розширення консульської мережі дозволяє посилити підтримку українців за кордоном, особливо в умовах воєнного стану та зростання кількості громадян, які перебувають за межами країни.

Також читайте: Сибіга - російським пропагандистам: Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Чому він ховається?. ВIДЕО