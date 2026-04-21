Сутки в Запорожской области: два человека погибли, еще десять получили ранения

За прошедшие сутки, 20 апреля, зафиксировано 725 вражеских ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Два человека погибли, еще десять получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району", - говорится в сообщении.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 18 авиационных ударов по Заречному, Малокатериновке, Кушугуму, Орехову, Чаривному, Долинке, Воздвижке, Даниловке, Барвиновке, Староукраинке, Цветковому, Лесному, Новоселовке, Ровном и Зеленому.

495 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Беленкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку и Еленокстантиновку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Мирному, Гуляйпольскому и Цветковому.

206 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское, Староукраинку и Еленокстантиновку.

"Поступило 153 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры",- добавил Федоров.

