Доба на Запоріжжі: дві людини загинули, ще десять дістали поранення

Протягом минулої доби, 20 квітня, зафіксовано 725 ворожих ударів по 39 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей загинули, ще десять дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Зарічному, Малокатеринівці, Кушугуму, Оріхову, Чарівному, Долинці, Воздвижівці, Данилівці, Барвинівці, Староукраїнці, Цвітковому, Лісному, Новоселівці, Рівному та Зеленому.

495 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Мирному, Гуляйпільському та Цвітковому.

206 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

"Надійшло 153 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", - додав Федоров.

