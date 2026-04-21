Сутки на Харьковщине: повреждены жилые дома, инфраструктура и предприятия, пострадали 12 человек. ФОТО
За последние сутки российские войска применили десятки БПЛА и дронов в Харьковской области. Пострадали 12 человек, повреждены жилые дома, школа, предприятия и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки враг атаковал Харьков и 13 населенных пунктов области. Российские БПЛА атаковали Основянский, Холодногорский и Шевченковский районы областного центра.
В Харькове пострадали 48-летний и 19-летний мужчины, женщины 50, 43, 77, 58, 52, 79 лет и 17-летняя девушка; в Богодухове получили травмы мужчины 64, 45, 43 лет.
Также медики оказали помощь 51-летнему мужчине, который 19 апреля получил ранения в городе Изюм.
Удары по гражданской инфраструктуре
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 8 БПЛА типа "Герань-2";
- 16 БПЛА типа "Молния";
- 7 FPV-дронов;
- 29 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харькове повреждены 3 многоквартирных дома, 14 частных домов, автомобиль, забор, электросети, административное здание;
- в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, АЗС, 2 автомобиля, электросети, интернат, теплица, магазин (г. Богодухов), частный дом, хозяйственная постройка (с. Синне), 2 частных дома, гражданское предприятие (пгт. Золочев), фермерское хозяйство (с. Кленово), автомобиль (с. Одноробовка), здание (с. Клинова-Новоселовка), 2 частных дома (с. Рясное, с. Светличное);
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Замист);
- в Харьковском районе поврежден автомобиль (п. Песочин), частный дом (с. Руськая Лозовая);
- в Чугуевском районе поврежден автомобиль скорой медицинской помощи (с. Гонтаровка), 3 частных дома, детский сад (г. Чугуев).
