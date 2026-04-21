Сутки на Харьковщине: повреждены жилые дома, инфраструктура и предприятия, пострадали 12 человек. ФОТО

За последние сутки российские войска применили десятки БПЛА и дронов в Харьковской области. Пострадали 12 человек, повреждены жилые дома, школа, предприятия и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг атаковал Харьков и 13 населенных пунктов области. Российские БПЛА атаковали Основянский, Холодногорский и Шевченковский районы областного центра.

В Харькове пострадали 48-летний и 19-летний мужчины, женщины 50, 43, 77, 58, 52, 79 лет и 17-летняя девушка; в Богодухове получили травмы мужчины 64, 45, 43 лет.

Также медики оказали помощь 51-летнему мужчине, который 19 апреля получил ранения в городе Изюм.

Удары по гражданской инфраструктуре

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

8 БПЛА типа "Герань-2";

16 БПЛА типа "Молния";

7 FPV-дронов;

29 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харькове повреждены 3 многоквартирных дома, 14 частных домов, автомобиль, забор, электросети, административное здание;

в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, АЗС, 2 автомобиля, электросети, интернат, теплица, магазин (г. Богодухов), частный дом, хозяйственная постройка (с. Синне), 2 частных дома, гражданское предприятие (пгт. Золочев), фермерское хозяйство (с. Кленово), автомобиль (с. Одноробовка), здание (с. Клинова-Новоселовка), 2 частных дома (с. Рясное, с. Светличное);

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Замист);

в Харьковском районе поврежден автомобиль (п. Песочин), частный дом (с. Руськая Лозовая);

в Чугуевском районе поврежден автомобиль скорой медицинской помощи (с. Гонтаровка), 3 частных дома, детский сад (г. Чугуев).

