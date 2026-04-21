Доба на Харківщині: пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та підприємства, постраждали 12 людей. ФОТО

Російські війська минулої доби застосували десятки БпЛА та дронів по Харківщині. Постраждали 12 людей, пошкоджено житлові будинки, школу, підприємства та авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог минулої доби атакував Харків та 13 населених пунктів області. Російські БпЛА атакували Основ’янський, Холодногірський і Шевченківський райони обласного центру.

У Харкові постраждали 48-річний і 19-річний чоловіки, жінки 50, 43, 77, 58, 52, 79 років і 17-річна дівчина; у Богодухові зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років.

Також медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який 19 квітня зазнав поранень у місті Ізюм.

Удари по цивільній інфраструктурі

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

8 БпЛА типу "Герань-2";

16 БпЛА типу "Молнія";

7 fpv-дронів;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 14 приватних будинків, автомобіль, паркан, електромережі, адмінбудівлю;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, АЗС, 2 автомобілі, електромережі, інтернатний заклад, теплицю, магазин (м. Богодухів), приватний будинок, господарчу споруду (с. Сінне), 2 приватні будинки, цивільне підприємство (сел. Золочів), фермерське господарство (с. Кленове), автомобіль (с. Одноробівка), будівлю (с. Клинова-Новоселівка), 2 приватні будинки (с. Рясне, с. Світличне);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Заміст);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Пісочин), приватний будинок (с. Руська Лозова);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Гонтарівка), 3 приватні будинки, дитсадок (м. Чугуїв).

