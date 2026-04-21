Писториус отметил Украину как источник оборонных инноваций

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что украинские оборонные технологии пользуются мировым спросом и становятся важным источником инноваций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил во время выступления на Ганноверской ярмарке.

"Мы также должны держать эти разработки в поле зрения", – отметил глава Минобороны Германии.

Писториус подчеркнул, что сила Украины проявляется не только на поле боя и в высоком профессионализме ее военных, но и в значительном инновационном потенциале.

По его словам, Украина демонстрирует "впечатляющие успехи и стремительный прогресс в разработке новых технологий в сфере обороны".

Немецкий министр подчеркнул, что этот опыт должен учитываться международными партнерами.

Он также добавил, что сотрудничество с Украиной способствует развитию промышленных мощностей и технологических инноваций в самой Германии.

Что предшествовало?

Директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с журналистом The Atlantic Саймоном Шустером заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного.

  • А производители беспилотников в Украине, по его словам, – "домохозяйки с 3D-принтерами на кухне".
  • Он также добавил, что Украина не сможет продавать свои дроны НАТО, поскольку не получит соответствующую лицензию, в частности из-за сопротивления западных регуляторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы усиливаем способность Украины наносить стратегические удары на большие расстояния, - Писториус

І шоб Україна надійніше трималася підсилив нас 100 - ма ракетами далекої дії - ні - то для чого ці реляції?
21.04.2026 10:01 Ответить
 
 