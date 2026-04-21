Писториус отметил Украину как источник оборонных инноваций
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что украинские оборонные технологии пользуются мировым спросом и становятся важным источником инноваций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил во время выступления на Ганноверской ярмарке.
"Мы также должны держать эти разработки в поле зрения", – отметил глава Минобороны Германии.
Писториус подчеркнул, что сила Украины проявляется не только на поле боя и в высоком профессионализме ее военных, но и в значительном инновационном потенциале.
По его словам, Украина демонстрирует "впечатляющие успехи и стремительный прогресс в разработке новых технологий в сфере обороны".
Немецкий министр подчеркнул, что этот опыт должен учитываться международными партнерами.
Он также добавил, что сотрудничество с Украиной способствует развитию промышленных мощностей и технологических инноваций в самой Германии.
Что предшествовало?
Директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с журналистом The Atlantic Саймоном Шустером заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного.
- А производители беспилотников в Украине, по его словам, – "домохозяйки с 3D-принтерами на кухне".
- Он также добавил, что Украина не сможет продавать свои дроны НАТО, поскольку не получит соответствующую лицензию, в частности из-за сопротивления западных регуляторов.
