Пісторіус відзначив Україну як джерело оборонних інновацій

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що українські оборонні технології мають світовий попит і стають важливим джерелом інновацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час виступу на Ганноверському ярмарку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми також повинні тримати ці розробки у полі зору", – зазначив очільник Міноборони Німеччини.

Пісторіус підкреслив, що сила України проявляється не лише на полі бою та у високому професіоналізмі її військових, але й у значному інноваційному потенціалі.

За його словами, Україна демонструє "вражаючі успіхи і стрімкий прогрес у розробці нових технологій у сфері оборони".

Німецький міністр наголосив, що цей досвід має враховуватися міжнародними партнерами.

Він також додав, що співпраця з Україною сприяє розвитку промислових потужностей і технологічних інновацій у самій Німеччині.

Що передувало?

Директор німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic Саймоном Шустером заявив, що в українських дронах немає нічого інноваційного.

А виробники безпілотників в Україні, за його словами, – "домогосподарки з 3D-принтерами на кухні".

Він також додав, що Україна не зможе продавати свої дрони НАТО, бо не отримає відповідну ліцензію зокрема через опір західних регуляторів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми посилюємо здатність України завдавати стратегічних ударів на великі відстані, - Пісторіус