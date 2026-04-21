Российский БПЛА атаковал один из объектов возле Кропивницкого, возник пожар

Атака РФ на Кировоградскую область 21 апреля: что известно о последствиях?

Российские беспилотники атаковали Кировоградскую область, в результате чего на одном из объектов возник пожар.

Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Во время последней воздушной тревоги Кировоградщина снова подверглась вражеской атаке.

В результате попадания БПЛА на одном из объектов вблизи Кропивницкого возник пожар. На данный момент его оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Все ответственные службы продолжают работать на объекте", - говорится в сообщении.

Предварительно, погибших и травмированных нет.

