Российский БПЛА атаковал один из объектов возле Кропивницкого, возник пожар
Российские беспилотники атаковали Кировоградскую область, в результате чего на одном из объектов возник пожар.
Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Во время последней воздушной тревоги Кировоградщина снова подверглась вражеской атаке.
В результате попадания БПЛА на одном из объектов вблизи Кропивницкого возник пожар. На данный момент его оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Все ответственные службы продолжают работать на объекте", - говорится в сообщении.
Предварительно, погибших и травмированных нет.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль