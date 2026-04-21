Російський БпЛА атакував один з об’єктів біля Кропивницького, виникла пожежа

Російські безпілотники атакували Кіровоградську область, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об'єктів.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Під час останньої повітряної тривоги Кіровоградщина знову перебувала під ворожою атакою.



Внаслідок влучання БпЛА, на одному з об'єктів поблизу Кропивницького, виникла пожежа. Станом на зараз її оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Усі відповідальні служби продовжують працювати на об’єкті", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, загиблих та травмованих немає.

