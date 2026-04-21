УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14080 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Кіровоградщини
525 0

Російський БпЛА атакував один з об’єктів біля Кропивницького, виникла пожежа

Атака РФ на Кіровоградщину 21 квітня: що відомо про наслідки?

Російські безпілотники атакували Кіровоградську область, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об'єктів.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Під час останньої повітряної тривоги Кіровоградщина знову перебувала під ворожою атакою.

Внаслідок влучання БпЛА, на одному з об'єктів поблизу Кропивницького, виникла пожежа. Станом на зараз її оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Усі відповідальні служби продовжують працювати на об’єкті", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, загиблих та травмованих немає.

Автор: 

обстріл (33585) Кіровоградська область (656)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 