Російський БпЛА атакував один з об’єктів біля Кропивницького, виникла пожежа
Російські безпілотники атакували Кіровоградську область, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об'єктів.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Під час останньої повітряної тривоги Кіровоградщина знову перебувала під ворожою атакою.
Внаслідок влучання БпЛА, на одному з об'єктів поблизу Кропивницького, виникла пожежа. Станом на зараз її оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Усі відповідальні служби продовжують працювати на об’єкті", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, загиблих та травмованих немає.
