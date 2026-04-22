В настоящее время СБУ расследует казни 306 украинских военнопленных рашистами, - Швец
Казни украинских военнопленных российскими оккупантами носят системный и масштабный характер. Фактически это санкционировано политическим руководством РФ.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.
"С февраля 2022 года по апрель 2026 года расследуется 116 уголовных производств по фактам казней 306 украинских военнопленных на поле боя.
Наиболее массовые и жестокие случаи внесудебных казней наших военнослужащих фиксируются на Курском и Донецком направлениях. Здесь же отмечаются наиболее жестокие способы казней (массовые расстрелы, отрезание головы, расчленение)", — отметил он.
Швец подчеркнул, что внесудебные казни наших военных военнослужащими ВС РФ носят системный и масштабный характер и фактически санкционированы политическим руководством агрессора.
"Так, после начала "Курской" операции в 2024 году президент РФ в своем выступлении подчеркнул, что все военнослужащие Украины, принимающие участие в этой операции, являются террористами и подлежат физическому уничтожению. Такие действия военнослужащих агрессора в дальнейшем отмечались поощрениями со стороны военного руководства РФ за фактическое совершение ими военных преступлений", — пояснил начальник ГСУ СБУ.
По словам Швеца, по состоянию на 15 апреля 2026 года сообщено о подозрении 9 военнослужащим ВС РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении 7 человек, 5 человек уже осуждены.
