Подпольная школа УПЦ МП в Киеве: МОН проверяет деятельность учреждения, начато производство, - начальник ГСУ СБУ Швец
По факту деятельности подпольной школы УПЦ МП в Киеве ведется расследование. Министерство образования проверяет деятельность этого учреждения.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.
Подробности
В настоящее время возбуждено производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов").
"На сегодняшний день известно, что "слушателями" указанного подпольного заведения, действующего под видом "семейного клуба" при мужском монастыре УПЦ (МП) "Свято-Покровская Голосеевская пустынь", фактически являются ученики ООО "Хотяновский лицей "Ранчо Скул".
Следователями назначена семантико-текстуальная экспертиза высказываний участников "клуба", а деятельность данного учреждения проверяется специалистами Министерства образования и науки и инспекции по делам детей. И уже с учетом полученных выводов будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметил Швец.
Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Подпольная школа при монастыре в Киеве
- Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
- Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что расследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
- Также факты, изложенные в расследовании, будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.
- После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.
І це в православній дитячій школі...
Джерело: https://censor.net/ua/n3594259
07.01.26 14:54
Підпільна школа УПЦ МП в Києві: МОН перевіряє діяльність установи, розпочато провадження, - начальник ГСУ СБУ Швець
Джерело: https://censor.net/ua/n3611761
22.04.26 09:34
я ж кажу, кожної години переможні реляції про наша служба і опасна і трудна!
тільки тупорилі мєнти, як були ними так будуть до пенсії. а, потім будуть охоронцями в банках, але такими же дегенератами.
я спеціально підкреслив дати дати.
Тобто осерндків де моляться за московію і проклинають наших солдатів . Україна дійсно хоче перемогти ворога?
Джерело: https://censor.net/ua/n3611585
Журналісти LB ua впізнали на одному з фото, що доньку Чернишова хрестили в УПЦ (МП), а хрестив архімандрит Даміан (Радзіховський), що був духівником Віктора та Оксани Медведчуків.
Тобто тепер ми розуміємо, що нашій ПЦУ за Зеленського нічого не світить, бо московську церкву кришує сімʼя президента!
Дітьми має опікуватись ювенальна юстиція, в не ватні батьки та гебісти з пітьми у рясах.
В мене сусід, ходить вихваляє Путіна і всім до лампочки. Будемо гратися в толерантність і Україна та українці просто зникнуть.