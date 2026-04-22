Подпольная школа УПЦ МП в Киеве: МОН проверяет деятельность учреждения, начато производство, - начальник ГСУ СБУ Швец

По факту деятельности подпольной школы УПЦ МП в Киеве ведется расследование. Министерство образования проверяет деятельность этого учреждения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

В настоящее время возбуждено производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов").

"На сегодняшний день известно, что "слушателями" указанного подпольного заведения, действующего под видом "семейного клуба" при мужском монастыре УПЦ (МП) "Свято-Покровская Голосеевская пустынь", фактически являются ученики ООО "Хотяновский лицей "Ранчо Скул".

Следователями назначена семантико-текстуальная экспертиза высказываний участников "клуба", а деятельность данного учреждения проверяется специалистами Министерства образования и науки и инспекции по делам детей. И уже с учетом полученных выводов будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметил Швец.

Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Павлоградский химзавод умышленно поставил более 233 тыс. бракованных мин, - начальник ГСУ СБУ Швец

Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".

Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что расследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.

Также факты, изложенные в расследовании, будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.

После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.

Читайте: Подпольная школа при монастыре в Киеве: омбудсмен по вопросам образования Лещик заявила о ряде нарушений