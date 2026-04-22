Новости Подпольная школа УПЦ МП в Киеве
880 13

Подпольная школа УПЦ МП в Киеве: МОН проверяет деятельность учреждения, начато производство, - начальник ГСУ СБУ Швец

Подпольная школа УПЦ МП: в СБУ рассказали подробности

По факту деятельности подпольной школы УПЦ МП в Киеве ведется расследование. Министерство образования проверяет деятельность этого учреждения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

Подробности

В настоящее время возбуждено производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов").

"На сегодняшний день известно, что "слушателями" указанного подпольного заведения, действующего под видом "семейного клуба" при мужском монастыре УПЦ (МП) "Свято-Покровская Голосеевская пустынь", фактически являются ученики ООО "Хотяновский лицей "Ранчо Скул".

Следователями назначена семантико-текстуальная экспертиза высказываний участников "клуба", а деятельность данного учреждения проверяется специалистами Министерства образования и науки и инспекции по делам детей. И уже с учетом полученных выводов будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметил Швец.

Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Подпольная школа при монастыре в Киеве

  • Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
  • Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что расследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
  • Также факты, изложенные в расследовании, будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.
  • После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.

СБУ (20566) УПЦ МП (1560) Швец Андрей (5)
Топ комментарии
+5
Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
І це в православній дитячій школі...
22.04.2026 09:37 Ответить
+4
Чому не заборонити цю секту УПЦ МП, яка є філією РПЦ і своєю пропагандою заsирає мізки громадян Укроаїни? Ця секта безкоштовно займає і використовує більше 7 тисяч найкращих українських храмів, які будували українці. Приїдеш в любе місто на сходів країни чи півдні - московські храми в палацах, а ПЦУ в хатинках і закинутих будівлях шкіл. Господарі країни в хлівах, а їх вбивці в світлицях. Але щоб знали Голобородько і його оточення підтримують московську церкву, бо то їх виборці. Недавно Буданга виправдовував діяльність цієї секти. Його дружина ходить в ту секту. Дружбан Голобородька Баканов також бігає в ту секту, як і решта. Для них росія ближче, а все українське чуже.
22.04.2026 09:49 Ответить
+3
В Україні діє більше 7 тисяч церков московиького патріархату !
Тобто осерндків де моляться за московію і проклинають наших солдатів . Україна дійсно хоче перемогти ворога?
22.04.2026 09:48 Ответить
22.04.2026 09:37 Ответить
Шо, опять?! (с).
22.04.2026 09:41 Ответить
Підпільна школа при монастирі в Києві: освітня омбудсманка Лещик заявила про низку порушень
Джерело: https://censor.net/ua/n3594259
07.01.26 14:54

Підпільна школа УПЦ МП в Києві: МОН перевіряє діяльність установи, розпочато провадження, - начальник ГСУ СБУ Швець
Джерело: https://censor.net/ua/n3611761
22.04.26 09:34

я ж кажу, кожної години переможні реляції про наша служба і опасна і трудна!
тільки тупорилі мєнти, як були ними так будуть до пенсії. а, потім будуть охоронцями в банках, але такими же дегенератами.

я спеціально підкреслив дати дати.
22.04.2026 09:44 Ответить
Яка ще підпільна ? Ви не дивитесь що вороги держави роблять ? Вони що нізвідки там матеріалізуються ?
22.04.2026 09:45 Ответить
Яничари (тур. ******** - «нове військо») - це регулярна привілейована піхота в Османській імперії (XIV-XIX ст.), що складала основу султанської гвардії. Вони формувалися з навернених в іслам християнських хлопчиків (девширме).
22.04.2026 09:48 Ответить
22.04.2026 09:48 Ответить
22.04.2026 09:49 Ответить
Зеленська та Єрмак хрестили доньку підозрюваного у корупції Чернишова: ЗМІ вперше опублікували таємні кадри. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/n3611585

Журналісти LB ua впізнали на одному з фото, що доньку Чернишова хрестили в УПЦ (МП), а хрестив архімандрит Даміан (Радзіховський), що був духівником Віктора та Оксани Медведчуків.

Тобто тепер ми розуміємо, що нашій ПЦУ за Зеленського нічого не світить, бо московську церкву кришує сімʼя президента!

22.04.2026 10:10 Ответить
Латентних рашистів-ждунів в Україні потрібно позбавляти українського громадянства.
Дітьми має опікуватись ювенальна юстиція, в не ватні батьки та гебісти з пітьми у рясах.
22.04.2026 09:50 Ответить
Так, не тільки секта, а і батьки дітей повинні бути покарані.
22.04.2026 10:40 Ответить
Якщо не позакривають ці секти, а попів не перевішають, то цим займеться народ.
В мене сусід, ходить вихваляє Путіна і всім до лампочки. Будемо гратися в толерантність і Україна та українці просто зникнуть.
22.04.2026 10:12 Ответить
УРЦ МП має бути забороненою, а всі службовці кірюші гундяєва депортовані з України в поліетиленових капцях. Бийте кацапських попів, плюйте в їх жирні пики, паліть їх майно, не продавайте їм хліба і не давайте води. Геть покидьків!
22.04.2026 10:24 Ответить
майбутні "вагнери"
22.04.2026 10:46 Ответить
 
 