Новости
5 315 55

Павлоградский химзавод умышленно поставил более 233 тыс. бракованных мин, - начальник ГСУ СБУ Швец

Дело о бракованных минах Павлоградского химзавода: подробности от СБУ

В деле о бракованных минах для ВСУ завершено расследование. 

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью Цензор.НЕТ.

Подробности

"Обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП НПО "Павлоградский химический завод" и его заместителя направлен в суд для рассмотрения.

В ходе расследования уголовного производства по факту противодействия законной деятельности ВСУ установлено, что они умышленно осуществили поставку более 233 тысяч непригодных к использованию мин. В частности, 82-миллиметровых минометных снарядов в количестве 100 тыс. и 120-миллиметровых минометных снарядов в количестве почти 133 тыс., чем нанесли ущерб государству в размере 3,3 млрд гривен", - рассказал он.

По словам Швеца, также установлено, что, помимо прочего, некачественная и несвоевременная поставка минометных снарядов произошла с целью препятствования законной деятельности ВСУ.

"Согласно проведенной судебной экспертизе, использование указанных порохов привело к нестабильной работе порохового заряда в целом, и, как следствие, к невозможности использования минометных снарядов по назначению в ВСУ.

Фактически, осознавая пропущенные сроки поставки первых партий мин в пользу ВСУ, в августе 2024 года генеральный директор и его заместитель подделали приказ по предприятию об остановке производства якобы из-за его повреждения в результате ракетно-дроновых ударов страны-агрессора, что не соответствовало действительности. В дальнейшем фигуранты использовали поддельный приказ для получения справок ТПП Украины и продления срока действия государственных договоров, заключенных с ГП МОУ "Агентство оборонных закупок", что, в свою очередь, позволило ГП НПО "ПХЗ" избежать начисления штрафных санкций по государственным контрактам", - рассказал он.

Также следствие проверяет версию о корыстном мотиве совершения уголовного правонарушения.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по факту возможного завышения закупочной стоимости порохов отдельных марок производства компании США у компании-резидента Великобритании", - добавил Швец.

В ходе расследования следователями изъято 480 шт. 120-миллиметровых снарядов и 70 шт. 82-миллиметровых минометных снарядов, которые в дальнейшем направлены для проведения экспертизы.

"Возвращенные после экспертизы минометные снаряды признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение. Решение о судьбе указанных вещественных доказательств будет принято судом при вынесении приговора по делу.

При этом 20 ноября 2024 года КСЛ ВСУ вынесло распоряжение о запрете выдачи 82 минометных снарядов, оставшихся в войске, а 23 ноября 2024 года о запрете выдачи 120 минометных снарядов, оставшихся в войске.

В дальнейшем указанная продукция направлена производителю для проведения рекламации", – подытожил руководитель ГСУ СБУ.

Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода в Днепропетровской области, который поставил ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и главу группы контроля Юрия Яреска. Также суд взял под стражу на 2 месяца без права залога директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.

Державна зрада - довічне та конфіскація майна!
22.04.2026 09:12
Всі друзі зеленського, або з одного роду племені
22.04.2026 09:21
Цікаво, а що робив представник СБУ який курирував це підприємство, мабуть там був цілий відділ. У нас, на простий фірма, і то постійно куратор був, даже не знаю навіщо, мабуть щось від керівництва треба було.
22.04.2026 09:24
Державна зрада - довічне та конфіскація майна!
22.04.2026 09:12
Ну навіщо так суворо, можна же пробачити і посадити на кіл
22.04.2026 09:20
22.04.2026 09:24
22.04.2026 09:27
Нині 21 століття , навіщо паля , на браковану міну з робочим підривником дистанційного підриву .
"Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди" (с)
22.04.2026 09:15
Не завжди українські гниди, наразі більш гниди України чи з України
22.04.2026 09:23
Коли робили умисно брак - "консерви"
22.04.2026 09:15
Директор заводу видав наказ про умисний брак чи сам стояв і насипав порох в міни ?
22.04.2026 09:42
ВТК під час війни вже не працює?
22.04.2026 10:58
ВТК - це абстрактне поняття. Воно не працює, не їсть, не спить, нічого не підписує і не дає вказівок.
22.04.2026 11:01
Тут така собі "лекція для колгоспників", з старого анекдоту прот три скелети Олександра Македонського... Павлоградський хімзавод не "виготовлє" міни, а їх "комплектує"... Якийсь завод точить корпуси (сумніваюся, що це роблять на ПХЗ). Якийсь завод випускає детонатори. Якийсь - робить "вишибні заряди". А ПХЗ тільки виробляє "навісні" заряди, і комплектує ними міни. Було, мабуть, порушення технології, при виробництві порохів для цих "навісних" зарядів. Якщо ти бачив міну, готову до пострілу, то там, між оперенням стабілізатора, були прив'язані біленькі тканинні мішечки. У них був порох, який вибухав, і викидав міни з ствола. Зараз це така собі "ковбаска", яку намотують на шийку міни, над стабілізатором. Оце і є "навісний" заряд.

Що там було - просто халатність, чи диверсія - хай слідство розбирається. Одне скажу - міни, якщо вон правильно укомплектовані вибухівкою та детонатором, цілком боєздатні. Їх можна використовувать для підвішування на БПЛА (ті ж "Вампіри"). Вони такими є, навіть якщо корпус виточений "криво"...
Що там було - просто халатність, чи диверсія - хай слідство розбирається. Одне скажу - міни, якщо вон правильно укомплектовані вибухівкою та детонатором, цілком боєздатні. Їх можна використовувать для підвішування на БПЛА (ті ж "Вампіри"). Вони такими є, навіть якщо корпус виточений "криво"...
22.04.2026 09:50
Так їх у ЗСУ так і використовували .
22.04.2026 09:58
Я про що й кажу...
22.04.2026 10:04
воювали холостими мінами,а піхота чекала підтримку на полі бою
22.04.2026 10:58
Звиздець.
Певне потім під заставу відпустять.....
22.04.2026 09:15
22.04.2026 09:21
Ксюха маєш те на що заслуговуєш.
Ви вибирали президента двічі без моєї участі, я був трішки зайнятий, то був зайнятий невійнонькою, а то поїхав на реабелітацію головного мозку після участі в невійноці.
Вам і розгрібати те що ви вибрали.
А я тут якось вигребу сам.
22.04.2026 09:45
Я цього скозла не обирала. І не збираюсь відповідати за вибір зебілів
Так що не треба мені ставити це у провину
22.04.2026 09:48
Яр Холодний
Ksenia VB

По ходу ви не зрозуміли однієї аксіоми-під час війни не можливо змінити Президента.
Але можливо розхитати його і цим допомогти кацапам які захоплять Україну.
І я особисто думаю що ви на спецзавдані-просто намагаєтесь здати Україну раніше чим рашка розвалиться.
В реалі б я вас би завалив.
22.04.2026 10:16
Дурню! Тобі зовсім про інше говорять... А якщо хочеш нас "завалить" - так приїжджай в Україну, і "завалюй"... Ми тебе, чекаємо, у ВОЮЮЧІЙ УКРАЇНІ - а не "за бугром"...
22.04.2026 10:44
Я своє вже відвоював за Україну не в інтернетах пишучи пости , думаю що 30 місяців досталь.
А ти сцикунчику лише блабла воюї поки тебе служба божа не посадить.
22.04.2026 10:52
Бляха-муха! Та що ж це таке?! У 2019-му, мені тут "очі видирали", та "концтабором" і розстрілом погрожували, коли я, ще перед другим туром виборів, писав, щоб не голосували за "Блазня", бо він розвалить країну, і приведе в неї війну. І Ксенія, та деякі інші, мене підтримували... А зараз не знайдеш нікого - хто ж цього придурка вибрав... Той не ходив на вибори, той "обох повикреслював", тох хворів, у того ще якісь проблеми були... Хто ж тоді Зеленського, вибрав?

Правду сказали колись: "У Перемоги багато батьків... А Поразка - завжди СИРОТА..."
Правду сказали колись: "У Перемоги багато батьків... А Поразка - завжди СИРОТА..."
22.04.2026 09:58
100% Ваша правда.
22.04.2026 10:05
Ще з 2020 пишу,що більшість з 73% почали шукати "хтож нам обрав от-те зєлене щастя?!".
22.04.2026 10:46
хоч хто, з обвинувачених зараз в україні?
чи, вже тютю?
чи, вже тютю?
22.04.2026 09:17
Головний ще сидить на Банковій.
22.04.2026 09:22
А хто це? Бо потужного там давно не бачили, все турпоїздками займається
22.04.2026 09:29
Мабуть пляшкінг у бункері скінчився,та й в гарантії особистої безпеки від ху&ла надані у 2022 віра підупала.
22.04.2026 10:51
У кріслі президента!
22.04.2026 10:47
Українці занадто добрі. А доброта наказуєма.
22.04.2026 09:20
Треба для таких створювати штрафбат.
22.04.2026 09:22
Сапербат
22.04.2026 09:26
Цікаво, а що робив представник СБУ який курирував це підприємство, мабуть там був цілий відділ. У нас, на простий фірма, і то постійно куратор був, даже не знаю навіщо, мабуть щось від керівництва треба було.
22.04.2026 09:24
Складається враження, що то води удвох наклепали кілька сотень тисяч бракованих мін, і ніхто поряд цього не помітив. І для того, щоб це з'ясувати, розслідування велося скільки часу, десь з листопада 2024-го року? А Веніславський (і не тільки він) ще тоді щось белькотів, виправдовуючи цих виродків.
22.04.2026 09:41
А СБУшник що - "хімік-технолог"? Його завдання - контролювать, щоб не було "зовнішнього впливу"... Контролем за дотриманням технології займаються у воєнприйомці...
22.04.2026 10:02
А вона ще залишилася?!
На виробництві,де контролювали кожну операцію,від контролю комлектуючих до кінцевого виробу випадково брали на випробуваня і т.д.
22.04.2026 10:56 Ответить
А що із бракованими зарядами до снарядів? Найганебніше те, що оцей брак прикривали також цілі оту, комбриги, начальники артилерії, начальники штабів, комдиви і т.д. Не понесли жодної з відповідальностей. І повсякчас виставляли в дурнях розрахунки солдат. Тіпа завдяки невмілої стрільби піхота фактично не була прикрита. І в результаті втрачені позиції. Начальник артилерії кричав що інших снарядів не буде і треба їбашити тим гівном що є. Тобто прикривав оборудки фактично. Ха ха ха.
22.04.2026 09:28 Ответить
Саботаж під час війни карається смертною карою. Де вироки?
22.04.2026 09:38 Ответить
Навіть завербований агент не зміг би накоїти такої біди як ці підари. Конфіскація, пожиттєве та максимальний розголос - от що потрібно робити з такими керманичами. Та не забудьте перевірити на дуже успішних родичей ...
22.04.2026 09:43 Ответить
А навіщо обрали "завербованого агента" на посаду президента?!
Чи вважали що ФСБ(КГБ) такі лохи,що фінансують з держбюджету не "своего человека"?!
22.04.2026 11:00 Ответить
"Зумисне" - це диверсія. Фігуранти - диверсанти. Таких розстрілювали навіть західні союзники сталіна не кажучи вже про його СМЕРШ.
22.04.2026 09:51 Ответить
А ви що, хочете, щоб війна закінчилась, і Зеля & міндічі не могли безкарно красти???
22.04.2026 09:51 Ответить
Шиман під різними кримінальними провадженнями ще з 2017 року. І всі ці роки він справно крав бюджетні кошти. Треба бути жидом. Пархатим і кошерним щоб так довго сходили з рук відверті кримінальні оборудки. Те що його кришували всі починаючи з Порошенко і закінчуючи Зєлєнскім і Єрмаком не підлягає сумніву. Будь яка інформація про корупцію на цьому заводі систематично клалась під сукно і "банкет" продовжується і досі. В Україні таких "діячів" раніше садили на палю і вони довго і нудно здихали...
22.04.2026 09:53 Ответить
То не Павлоградский хімзавод поставив таку кількість бракованих мін на десятки мільярдів бюджетних коштів - то зробив особисто Голобородько, бо з 2019 року за все відповідає він, забравши всі бразди управління в свої руки і призначив на всі керівні посади своїх, в тому числі і на цей завод. Але бидло цього не бачать, вони ще сьогодні своїм поганим ротом видають звуки про "свинарчуків".
22.04.2026 10:01 Ответить
Чули про велику ракетну атаку ворога на це підприємство? Там супер СБУшник, який відповідає за безпеку підприємства на кожну будівлю, дерево поставив камери відеоспостереження, щоб ловити, хто буде курити з роботяг і штрафувати. А кацапи залізли в програму і місяцями спостерігали, хто заходить, заїзджає, виїзджає,... і вдарили великою кількеістю ракет. Ось така вона реальна картинка. Віддали ключі від своєї хати чужим людям і хочуть, щоб ті щось правильно робили.
22.04.2026 10:03 Ответить
Розстріляти??? То як казав мій знайомий покійний грузин Болтадзе, оні сразу умрут... Неееет.. Вот здесь на руках глубокіє розрєзи сделать і солі туда....насипать..
22.04.2026 10:08 Ответить
Це ж не за один день стільки *********** поставилось у військо ?
Хтось таки приймав (чи не саме головне це ? Прийомщик на першій партії, перевірив би, то відповідні коригування треба було робити. А так, сотні тисяч *********** бракованих, тобто систематичне "небачення" прийомщиком, який представляє замовника по контракту,тобто ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" , проблеми з відповідною продукцією.), переправляв і видавав в часиини, дані **********.
Хотілось би подробиць, по причинам, чому саме получився брак, чи була добросовісно виконана робота зі сторони замовника (ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" .)
, по тому щоб визначити, чи спроможне дане підприємство в принципі виробляти дані **********, чи був на постійній основі на цьому підприємстві представник від ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель", який має знатись у технічному процесі створення відповідних виробів.
22.04.2026 10:10 Ответить
Теж про міни але трохи інші:

"Фірма без досвіду роботи постачала до ЗСУ браковані міни: збитки обчислюються мільярдами"
https://focus.ua/uk/expert/oksana-khanas Оксана Ханас 09.01.2026
https://focus.ua/uk/*******-novosti/739797-korupciya-v-oboronniy-sferi-dbr-vikrilo-shemu-postachannya-brakovanih-min-dlya-zsu

"... привласнило майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних *********** для потреб Збройних Сил України."

"... Під час слідства було встановлено, що приватна компанія, яка ніколи раніше не мала стосунку до виробництва мін, уклала п'ять державних контрактів із Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агентством оборонних закупівель і командуванням Сил логістики ЗСУ на постачання понад 360 тисяч мін різних типів.
Зокрема, йдеться про протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також протитанкові міни МПТ-23П2."

"... "Ці критичні недоліки залишилися поза увагою військових посадовців, які погоджували документи та схвалювали укладення контрактів. Зокрема, без належного обґрунтування було погоджено проведення випробувань лише раз на п'ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що фактично унеможливлювало контроль якості нових виробів".. "

https://www.facebook.com/reel/2024792034771280/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
22.04.2026 10:40 Ответить
Павлоградский химзавод умышленно поставил более 233 тыс. бракованных мин, - начальник ГСУ СБУ Швец Источник: https://censor.net/ru/n3611757
==================
ЗДИВУВАЛИ. Знайшли цапа-відбувайло.
А тепер знайдить ту гніду в МО і ГШ, яка переслідувала військовослужбовців за скарги про неякісні міни, примушувала приймати неякісні міни і забороняли повертати їх виробнику. Те саме стосується ще дронів і вибухівки. І не забувайте, що зеленський і його друзяки недоторкані і живить з цим.
А ще питання дня: хто з МО приймав ці міни від виробника. ПРИВЕТ, УМЄРОВ і РЕЗНІКОВ!
22.04.2026 10:13 Ответить
Усувати з влади треба оцього боневтіка
22.04.2026 10:19 Ответить
"ЗЕЛЕНОГО" справа.на котрій і він "наврив".Без рашистської "зеленої диверсійної зондеркоманди" при владі неможливо пиляти 3,3 млрд гривень коштів українського народу ((( цим завдали збитків державі у розмірі 3,3 мільярда гривень", Джерело: https://censor.net/ua/n3611757
22.04.2026 10:33 Ответить
 
 