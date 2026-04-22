Павлоградский химзавод умышленно поставил более 233 тыс. бракованных мин, - начальник ГСУ СБУ Швец
В деле о бракованных минах для ВСУ завершено расследование.
Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью Цензор.НЕТ.
Подробности
"Обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП НПО "Павлоградский химический завод" и его заместителя направлен в суд для рассмотрения.
В ходе расследования уголовного производства по факту противодействия законной деятельности ВСУ установлено, что они умышленно осуществили поставку более 233 тысяч непригодных к использованию мин. В частности, 82-миллиметровых минометных снарядов в количестве 100 тыс. и 120-миллиметровых минометных снарядов в количестве почти 133 тыс., чем нанесли ущерб государству в размере 3,3 млрд гривен", - рассказал он.
По словам Швеца, также установлено, что, помимо прочего, некачественная и несвоевременная поставка минометных снарядов произошла с целью препятствования законной деятельности ВСУ.
"Согласно проведенной судебной экспертизе, использование указанных порохов привело к нестабильной работе порохового заряда в целом, и, как следствие, к невозможности использования минометных снарядов по назначению в ВСУ.
Фактически, осознавая пропущенные сроки поставки первых партий мин в пользу ВСУ, в августе 2024 года генеральный директор и его заместитель подделали приказ по предприятию об остановке производства якобы из-за его повреждения в результате ракетно-дроновых ударов страны-агрессора, что не соответствовало действительности. В дальнейшем фигуранты использовали поддельный приказ для получения справок ТПП Украины и продления срока действия государственных договоров, заключенных с ГП МОУ "Агентство оборонных закупок", что, в свою очередь, позволило ГП НПО "ПХЗ" избежать начисления штрафных санкций по государственным контрактам", - рассказал он.
Также следствие проверяет версию о корыстном мотиве совершения уголовного правонарушения.
"В настоящее время проводится досудебное расследование по факту возможного завышения закупочной стоимости порохов отдельных марок производства компании США у компании-резидента Великобритании", - добавил Швец.
В ходе расследования следователями изъято 480 шт. 120-миллиметровых снарядов и 70 шт. 82-миллиметровых минометных снарядов, которые в дальнейшем направлены для проведения экспертизы.
"Возвращенные после экспертизы минометные снаряды признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение. Решение о судьбе указанных вещественных доказательств будет принято судом при вынесении приговора по делу.
При этом 20 ноября 2024 года КСЛ ВСУ вынесло распоряжение о запрете выдачи 82 минометных снарядов, оставшихся в войске, а 23 ноября 2024 года – о запрете выдачи 120 минометных снарядов, оставшихся в войске.
В дальнейшем указанная продукция направлена производителю для проведения рекламации", – подытожил руководитель ГСУ СБУ.
Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Дело о поставках бракованных мин ВСУ
29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода в Днепропетровской области, который поставил ВСУ бракованные мины.
30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и главу группы контроля Юрия Яреска. Также суд взял под стражу на 2 месяца без права залога директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що там було - просто халатність, чи диверсія - хай слідство розбирається. Одне скажу - міни, якщо вон правильно укомплектовані вибухівкою та детонатором, цілком боєздатні. Їх можна використовувать для підвішування на БПЛА (ті ж "Вампіри"). Вони такими є, навіть якщо корпус виточений "криво"...
На виробництві,де контролювали кожну операцію,від контролю комлектуючих до кінцевого виробу випадково брали на випробуваня і т.д.
Чи вважали що ФСБ(КГБ) такі лохи,що фінансують з держбюджету не "своего человека"?!
Хтось таки приймав (чи не саме головне це ? Прийомщик на першій партії, перевірив би, то відповідні коригування треба було робити. А так, сотні тисяч *********** бракованих, тобто систематичне "небачення" прийомщиком, який представляє замовника по контракту,тобто ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" , проблеми з відповідною продукцією.), переправляв і видавав в часиини, дані **********.
Хотілось би подробиць, по причинам, чому саме получився брак, чи була добросовісно виконана робота зі сторони замовника (ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" .)
, по тому щоб визначити, чи спроможне дане підприємство в принципі виробляти дані **********, чи був на постійній основі на цьому підприємстві представник від ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель", який має знатись у технічному процесі створення відповідних виробів.
"Фірма без досвіду роботи постачала до ЗСУ браковані міни: збитки обчислюються мільярдами"
https://focus.ua/uk/expert/oksana-khanas Оксана Ханас 09.01.2026
https://focus.ua/uk/*******-novosti/739797-korupciya-v-oboronniy-sferi-dbr-vikrilo-shemu-postachannya-brakovanih-min-dlya-zsu
"... привласнило майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних *********** для потреб Збройних Сил України."
"... Під час слідства було встановлено, що приватна компанія, яка ніколи раніше не мала стосунку до виробництва мін, уклала п'ять державних контрактів із Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агентством оборонних закупівель і командуванням Сил логістики ЗСУ на постачання понад 360 тисяч мін різних типів.
Зокрема, йдеться про протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також протитанкові міни МПТ-23П2."
"... "Ці критичні недоліки залишилися поза увагою військових посадовців, які погоджували документи та схвалювали укладення контрактів. Зокрема, без належного обґрунтування було погоджено проведення випробувань лише раз на п'ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що фактично унеможливлювало контроль якості нових виробів".. "
ЗДИВУВАЛИ. Знайшли цапа-відбувайло.
А тепер знайдить ту гніду в МО і ГШ, яка переслідувала військовослужбовців за скарги про неякісні міни, примушувала приймати неякісні міни і забороняли повертати їх виробнику. Те саме стосується ще дронів і вибухівки. І не забувайте, що зеленський і його друзяки недоторкані і живить з цим.
А ще питання дня: хто з МО приймав ці міни від виробника. ПРИВЕТ, УМЄРОВ і РЕЗНІКОВ!