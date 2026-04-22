Павлоградский химзавод умышленно поставил более 233 тыс. бракованных мин, - начальник ГСУ СБУ Швец

В деле о бракованных минах для ВСУ завершено расследование.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец в интервью Цензор.НЕТ.

"Обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП НПО "Павлоградский химический завод" и его заместителя направлен в суд для рассмотрения.

В ходе расследования уголовного производства по факту противодействия законной деятельности ВСУ установлено, что они умышленно осуществили поставку более 233 тысяч непригодных к использованию мин. В частности, 82-миллиметровых минометных снарядов в количестве 100 тыс. и 120-миллиметровых минометных снарядов в количестве почти 133 тыс., чем нанесли ущерб государству в размере 3,3 млрд гривен", - рассказал он.

По словам Швеца, также установлено, что, помимо прочего, некачественная и несвоевременная поставка минометных снарядов произошла с целью препятствования законной деятельности ВСУ.

"Согласно проведенной судебной экспертизе, использование указанных порохов привело к нестабильной работе порохового заряда в целом, и, как следствие, к невозможности использования минометных снарядов по назначению в ВСУ.

Фактически, осознавая пропущенные сроки поставки первых партий мин в пользу ВСУ, в августе 2024 года генеральный директор и его заместитель подделали приказ по предприятию об остановке производства якобы из-за его повреждения в результате ракетно-дроновых ударов страны-агрессора, что не соответствовало действительности. В дальнейшем фигуранты использовали поддельный приказ для получения справок ТПП Украины и продления срока действия государственных договоров, заключенных с ГП МОУ "Агентство оборонных закупок", что, в свою очередь, позволило ГП НПО "ПХЗ" избежать начисления штрафных санкций по государственным контрактам", - рассказал он.

Также следствие проверяет версию о корыстном мотиве совершения уголовного правонарушения.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по факту возможного завышения закупочной стоимости порохов отдельных марок производства компании США у компании-резидента Великобритании", - добавил Швец.

В ходе расследования следователями изъято 480 шт. 120-миллиметровых снарядов и 70 шт. 82-миллиметровых минометных снарядов, которые в дальнейшем направлены для проведения экспертизы.

"Возвращенные после экспертизы минометные снаряды признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение. Решение о судьбе указанных вещественных доказательств будет принято судом при вынесении приговора по делу.

При этом 20 ноября 2024 года КСЛ ВСУ вынесло распоряжение о запрете выдачи 82 минометных снарядов, оставшихся в войске, а 23 ноября 2024 года – о запрете выдачи 120 минометных снарядов, оставшихся в войске.

В дальнейшем указанная продукция направлена производителю для проведения рекламации", – подытожил руководитель ГСУ СБУ.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода в Днепропетровской области, который поставил ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и главу группы контроля Юрия Яреска. Также суд взял под стражу на 2 месяца без права залога директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.

